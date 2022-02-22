友達今年擬招1500名跨域人才 年薪上看百萬元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (22) 日宣布，因應數位轉型及場域布局策略，加上對次世代新顯示技術 Micro LED 產能規劃，預計今年將招募逾 1500 名跨域 x 跨界菁英人才，並加碼發放早鳥求職獎金，年薪可望上看百萬元，未來 3-5 年將持續招募多元人才。

友達表示，今年招募重點將邀請具創新技術、人工智慧、大數據、軟硬體開發技能的潛力新秀，也包含海外市場開拓、產品管理、採購、數位轉型、能源管理、永續管理等各面向人才加入，3 月起也將在各大專院校舉辦近 30 場徵才博覽會及說明會。

為鼓勵新鮮人投遞履歷、搶先卡位，友達指出，只要參加校園預聘計畫就有機會獲得預聘獎金 20 萬元，3 月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金 10 萬元，此外，對於在學生也提供人才培育獎學金計畫，除保障獲獎者畢業即可進入友達就業外，今年獎學金也加碼，碩士生每名最高 70 萬元、博士生每名最高 150 萬元。

友達看準新世代人才重視彈性、自主特質，提供混合辦公模式，只要是公司定義較具工作彈性、適合混合辦公職位，員工可再依業務或家庭需求，與主管溝通，申請遠距辦公或彈性工作時間，同時提供員工全球人才輪調發展計畫。

展望未來，友達重申 Go Premium、Go Vertical 的雙軸轉型策略，將以顯示技術為核心，結合 5G、AIoT 積極開創智慧場域應用發展，偕同旗下達擎等子公司，強攻醫療、零售、交通、育樂、製造五大智慧領域，推動生態圈整合。

友達也強調，將積極投入 Mini/Micro LED 等前瞻顯示技術開發與應用，並結合智慧製造經驗，規劃在台中后里擴充次世代優質產能、強化面板產能布局。