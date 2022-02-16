半導體人才荒 每位求職者可分到3.7份工作創3年新高

轉職季來臨，104 玩數據今 (16) 日公布調查指出，受晶片荒影響，2021 年第四季半導體業平均每月工作數達 3.4 萬，人才缺口創 7 年來新高；「求供比」高於整體徵才市場，想進入半導體業的求職者，平均可分到 3.7 份工作，創 3 年新高，超出整體徵才市場求供比的 1 倍多。

隨著電動車、元宇宙、AI 等新興領域的蓬勃發展，使得台灣經濟命脈半導體產業更顯重要，加上疫情打亂供應鏈，晶片短缺問題仍難以解決。根據 104 人力銀行求職求才資料庫顯示，去年第四季半導體業平均每月工作數 3.4 萬，人才缺口為 2015 年來新高。

主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比率為 66.4%，高於整體徵才市場的 45.6%，顯示半導體產業前景佳，更吸引在職者勇於轉職。根據統計，去年第四季整體徵才市場求供比為 1.7 份，不過，想進入半導體業的求職者，平均可分到 3.7 份工作，為 3 年來新高。

分析過去十年半導體相關產業求職的競爭者，104 玩數據發現，47.5% 求職者最高學歷為碩士或博士，58.1% 來自工程學科類，代表想進入半導體業，高學歷已是基本而非加分條件。

從年齡來看，30 至 50 歲中壯年想投入半導體業的求職者占 56.2%，顯示已具備一定年資，不過，新鮮人是另一股興起中的勢力。

若非理工背景，仍有望切入半導體的五大職務，有 14.8% 是商管及管理學科類畢業，高居各科系第二，可以專長切入稽核，平均月薪資可達 5.7 萬元，其次為財務分析 / 財務人員，平均月薪也有 4.6 萬元。

此外，業務銷售類人員平均月薪可達 4.2 萬元，系統維護 / 操作人員平均月薪 3.6 萬元，品保 / 品管類人員平均月薪 3.1 萬元。

