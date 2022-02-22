永豐金證年度徵才350人歷年最多 MA首年年薪百萬元

永豐金證券今 (22) 日指出，為持續儲備各項業務發展所需人才，啟動 2022 年度人才招募計劃，預計吸納 350 位新血加入，人數創歷年之冠，需求包括數位金融、資訊科技、財富管理、投銀承銷、金融交易等專業領域，並針對應屆畢業新鮮人，推出 MA(儲備幹部) 和 STP(財富管理人才培育) 二項重要人才發展計畫，其中，MA 首年年薪可達百萬元。

永豐金證表示，去年推出第一屆 MA 計劃成效良好，今年將再招募第二屆 MA，以首年百萬年薪待遇、實作代替實習的一年完整培訓，培育以策略幕僚為架構的儲備專案管理和經營管理人才，今年招募策略營管組和金融交易組二個組別，合計招募 11 名。

永豐金證說明，策略營管組著重在經營管理、策略規劃、數位金融、整合行銷和流程改善等專業，而金融交易組則是今年新增組別，聚焦於證券量化交易、AI 智能運算和固定收益業務等專業。

MA 應徵條件為碩士 (含) 以上應屆畢業或 2 年以內工作經驗者、TOEIC 750 分以上 (或同等英文檢定成績)，不限商管科系。

除了 MA 計劃外，永豐金證券因應近年在財富管理、複委託等業務快速發展與第一線人才需求，今年也推出財富管理人才培育計劃，預計招募 50 名 STP，成為分公司第一線理財專員。

STP 應徵條件為學士 (含) 以上應屆畢業或 2 年以內工作經驗者，不限商管科系。