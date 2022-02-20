〈觀察〉金融業夢幻跳槽首選「三金」 徵才最缺三類人才

各家金融機構徵才陸續開跑，尤其先有農曆年後轉職潮，2 月底、3 月初還會有校園徵才，想要捧金融業「金飯碗」正值高峰期；據 yes123 求職網調查顯示，近 94% 受訪者想換公司，創 13 年新高；其中，金融業以富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 三金為最想跳槽首選。至於金融業的求才需求，跨金融科技等三類人才都是主力。

調查顯示，93.6% 的上班族在農曆年後有意換工作，比例高於去 (2021) 年的 92.6%，為 13 年以來最高。其中有 71.9% 已經付諸行動投遞履歷，高達近 6 成的原因在於「不滿意薪水」。

而在金融產業夢幻跳槽名單中，以富邦金 (30.5%)、國泰金 (29.5%)、中信金 (28.4%) 最受歡迎，玉山金、台灣金控也連續維持在前 5 名之列。

各金控也陸續祭出徵才計畫，2022 年共開出超過 3.2 萬人職缺，壽險金控因為需要大量業務部隊，徵才需求總是走在最前面，富邦金今年擬求才 6800 人居冠，國泰金 6500 人、中信金 5500 人緊追在後，新光金也預計徵才 2000 人，開發金、永豐金需求也都破千人，分別將招募 1560、1500 人。

金融業向來為「金飯碗」的象徵，據主計總處本周最新統計，雖然金融業去年平均月薪被「航海王」超車，但仍有 12.22 萬元、年增 9.6% 的水準，同時，並非人人都能擠進前幾大的夢幻跳槽金控，整體金融業令人稱羨的高薪，仍是各家有各的優勢，相當具有吸引力。

對於想要進入金融業，求才首選「二跨」人才，也就是跨金融科技、以及能夠跨境的國際金融人才，而儲備幹部 (MA) 也是年年徵才的重要部隊，因此外語能力絕不能少。

為打造 2030 年雙語國家，政府開始積極推動銀行分行中英文雙語化服務，MA 儲備幹部的 TOEIC 多益至少要有 800 分或同等級分的英文能力證明，不只英文，例如中信銀的 IT 部門就有許多印度人才，而富邦人壽因為有投資韓國現代人壽，會韓文也是加分。

此外，職場上，雖然也有不少比金融業 MA 起薪還高的職缺，但多屬工程師、醫生、律師、機師等理工科族群，文組及商學院學生想要年薪百萬較難有機會，金融業的 MA 便成為快速獲得年薪百萬的選擇。

若想要搶到金融 MA 的金飯碗，因為金融業是高度管制的產業，學歷、語文能力、證照將是重要的「敲門磚」，且金融業近年重視金融科技與法遵的前提下，若能具備相關專業能力，也是一大加分。

至於求職者要怎麼選擇公司？除了評估薪資福利，求職者若將外派或海外工作納入職涯規畫與發展的選項，尤其近年來政府陸續帶頭打亞洲盃、新南向計畫，預期本土金融機構不論是民營或是公股銀行，會有越來越多海外發展機會，相較之下，可能比在外商銀行擁有更多的外派或海外輪調機會，那麼各家金融機構在海外的布局就格外需要關注。