〈國內防疫鬆綁〉3/7起入境檢疫縮短為10+7 外籍商務客可申請來台

行政院今 (24) 日上午舉行院會，拍板居家隔離與入境檢疫措施將縮減為 10+7，自 3 月 7 日起上路，同時開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士則可由台灣的邀請單位申請入境。

衛福部在院會報告「COVID-19 疫情現況及應處作為」規劃，宣布自 3/7 起，縮短居家檢疫天數，由現行 14+7 縮減為 10+7，意即居家檢疫 10 天 + 自主健康管理 7 天，期間須 2 次 PCR 檢測及 5 次快篩。

此次開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由台灣的邀請單位申請入境。目前正同步調整國際醫療、離岸風電、機組員、境外生等對象的入境條件與放寬檢疫措施。

行政院發言人羅秉成轉述蘇揆院會中談話，COVID-19 已經延燒兩年多了，全球已有 4.2 億人確診、590 萬人死亡，台灣當初是最先實施登機檢疫的國家，《日經亞洲評論》先前公布新冠復甦指數排名，台灣勇奪全球第一，更是唯一總分超過 80 分的國家，這是大家和政府一起努力的成果。

蘇揆指出，台灣防疫仍不能鬆懈，尤其是周邊國家疫情仍嚴峻，新加坡單日確診 2.6 萬人，馬來西亞一天確診 2.8 萬人，韓國與日本染疫人數也很多，不過，鑒於 Omicron 傳播快、症狀輕的特性，以及我們經過兩年的防疫經驗、過年 9 天連假的考驗，可以清楚看到這兩周的本土個案逐漸下滑，連續 13 天每日確診人數都在 10 幾例或個位數。

蘇揆表示，目前台灣的藥品準備相當充分，醫療量能及疫苗充足，國人第一劑施打率已經到 83%，第二劑 76%，第三劑也將達到 4 成，更是亞洲第一個齊備兩種抗病毒口服藥物的國家，世衛組織 (WHO) 最新建議也指出，可縮短原本隔離期，國際也都陸續鬆綁，總統指示建立防疫跟經濟並存的台灣模式，我們在策略上靈活調整，兼顧防疫、經濟與生計。

儘管我國即將縮短隔離天數，但蘇揆強調，還是有幾項前提，首先，國人的疫苗施打率要愈高愈好，特別是高齡者；其次，確診者可能會越來越多，但大部分都是輕症或無症狀，大家要先有這個認知；第三，各公司部門都要有管防疫的專責人員，例如防疫長的設置。

衛福部表示，經評估 Omicron 變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準，並自 3 月 1 日至 31 日適度放寬防疫措施。