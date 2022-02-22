〈投信投顧公會調查〉退休理財要趁早 25歲每月這樣存退休可存上看1200萬元

投信投顧公會今 (22) 日發布《2021 台灣民眾對於共同基金投資之問卷調查報告》，中山大學財務管理學系教授蔡維哲表示，退休理財要趁早，25 歲的年輕人每月提撥 6,000 元作為退休投資規劃準備，到 65 歲退休可存到上看 1200 萬元。

有關退休規畫與勞退新制的調查顯示，受訪民眾認為應該開始準備退休金的年齡中位數為 40 歲，平均數為 38 歲，說明國人開始進行退休準備有明顯年輕化的趨勢，同時有 6 成的民眾已開始準備退休金，主要還是透過儲蓄 (75%)、股票 (69%) 和個人保險 (61%) 進行規劃，共同基金與 ETF 只各佔 1/3，其中，年紀越小越偏好 ETF，年紀越大則偏好共同基金，且以固定收益型基金為主，說明年紀越大越保守，選擇的退休投資工具越侷限，產生的複利效果也越弱。

青壯族群明顯低估退休金需求 建議應盡早進行退休理財規劃

至於每個月的理想退休生活開銷為多少才夠用，最多民眾認為介於 30,001~50,000 元，換算起來退休所得替代率，至少要達到主計處公布 2020 年全體受雇員工每月總薪資平均 5.4 萬的 6 成以上，但令人驚訝的是本次調查 20~29 歲族群認為理想退休生活開銷是介於 10,001~30,000 元的比例高達近五成，此區間不足於應付未來的實際開銷，明顯低估了退休金準備。

蔡維哲表示，這也表現在 20~29 歲族群有 48% 的受訪者、30~39 歲族群有 40% 的受訪者沒信心達到理想退休生活，其主要原因是擔心收入不穩定、目前資金不足，無法儲蓄以及擔心未來醫療的龐大支出。

因此，投信投顧公會建議，青壯族群應該盡早進行退休理財規劃，舉例來說，以 25 歲年輕人，每月提撥 6,000 元作為退休投資規劃準備，假設年平均報酬率為 4%~6%，到 65 歲退休時可以存下 700 萬到 1,200 萬，以最新 2020 年國人的平均壽命為 81 歲計算，假設年平均報酬率為 2%，16 年的退休生活期間，每月的生活費就可達到 30,001~50,000 元之間，因此只要提早開始準備，確實是可以有系統地達成理想退休目標，所以政府與相關金融業者應該可以更積極協助民眾提早佈局退休規劃，基富通的好享退平台模式就是一個很好的例子。

高達 70% 受訪民眾願意參加勞退自選投資平台

本次調查也發現，有高達 70% 受訪民眾願意參加勞退自選投資平台，與前年 (2020 年，72%) 的結果很相似。本次調查中，民眾願意參加勞退自選投資平台的主要原因：有 72% 認為是可以依照自己狀況選擇投資工具，且 46% 相信長期下來也會有更好的績效，而 30% 不願意參加的主要原因除了有 56% 擔心賠錢之外，30% 是不知如何選擇標的與 30% 是不具備相關金融知識與投資經驗。

蔡維哲表示，其實這樣的結果也突顯本次調查中，民眾願意進行智能投資的主要三大原因，包括：機器人 24 小時主動監控市場風險與績效變化，投資免傷神，以及當市場震盪使資產配置比例失衡時，自動啟動再平衡調整機制，維持最適投資組合和量身打造個人化資產配置組合，省去選股煩惱。

投信投顧公會建言：政府應該提供好的自選投資平台

投信投顧公會表示，面對超高齡社會的即將到來，由於擔心自身退休金準備不足的問題，青壯年已認知需提早學習好好變老，因此對於有投資經驗的民眾，政府應該開放勞退自選平台，讓民眾有類似好享退具有自行選擇投資理財商品的權利。

投信投顧公會進一步建議，至於不懂投資理財的民眾，若要使用自選投資平台，可以按照自身年齡的 Life-Cycle 預選策略模式，年紀輕就選擇積極型的基金，中年時期就選擇穩健型的基金，進入老年時期就選保守型的基金，不僅能提升民眾自願提撥的意願，及早做好退休規劃，提高長期投資績效與分散風險，達成政府、民眾與業者三贏的局面。