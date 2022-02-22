兆豐勞資摩擦未解 工會9成會員喊話張兆順下台

兆豐銀行工會喊話撤換銀行董座事件尚未落幕，工會今 (22) 日公布「工投」結果，高達 9 成的會員認為張兆順不適任董座一職，對此兆豐銀回應，尊重工會意見，但重申會持續優化洗防作業，不會為了追求獲利就放寬標準。

兆豐銀曾在 2016 年因違反美國洗防規定遭美重罰 57 億元，行政院同年 9 月指派張兆順救火完善銀行洗防制度，但也因洗防制度衍生勞資摩擦，雙方在薪酬獎金議題缺乏共識下，工會去 (2021) 年底喊話主張撤換董座，更在今 (2022) 年 1 月發動「工投」。

兆豐銀行工會今天發布工投結果，在回收的 5375 張問卷中，有 4873 張認為張兆順已不適任，比率高達 9 成，僅 351 張同意張兆順仍適任董座一職，比例僅 6.5%。

兆豐銀工會理事長郭孟仁說，張兆順 2016 年 9 月剛接任董座，願意聽取工會意見，勞資雙方溝通互動無礙，但 2020 年起卻漠視基層聲音，執意推動組織改造，此次發動員工投票，就是希望行政院與財政部高層可以聽見員工的心聲。

兆豐工會還指出，由張兆順啟動的組織改造，不僅將總處單位從原本的 19 處擴編為 31 處，徒增溝通難度，就連同業都來取經的聯貸制度都遭廢止，另外成立授信行銷處，導致銀行行銷費用大增，影響獲利表現。

對於工會不滿，兆豐銀行表示，經營團隊已多次跟工會協商與溝通，以預算盈餘目標來說，行方去年 11 月就回應工會要求經董事會通過調降預算。

至於近期勞工董事所提出的比照同業改善洗防作法，對此，張兆順則回應，強調洗錢防制是帝王條款不能不做，過程應不斷優化改善滾動檢討。

張兆順認為，如果為爭取短期業務而比照不合規的同業，此種心態令人感到憂心，尤其目前美國主管機關合意令還沒有解除，兆豐也經不起再被罰的事情。

但兆豐銀也說，為與工會多溝通，銀行設有多元的溝通及表達意見的管道，可以提出具體議案與高階經營團隊會面討論，董事會也設有勞工董事，還有勞資會議、TEAMS「行員意見溝通平台」等多元管道，隨時都可以協商溝通，也能為同仁釋疑。

