張錫：「雙高」將為下檔保護 台股好買點、油價好賣點

台股今 (22) 日重挫跌破萬八、季線，投信投顧理事長張錫表示，高獲利、高殖利率將成為台股下檔保護，台股、景氣趨勢不變，下跌就可尋求好買點，此外也是油價的好賣點。

俄烏危機一觸即發，俄羅斯已確實出兵，外界擔憂對台股展望是否轉變，張錫表示，對景氣趨勢不會改變，會對短期心理、油價會有動盪，最壞狀況以 2014 年俄羅斯入侵克里米亞為例，油價漲到最高，最後還是暴跌，因此即使俄烏開戰，也僅是短期影響的事件。

張錫表示，趨勢沒有改變，5G 帶動科技上揚，包括 AIoT、AI、電動車、元宇宙、低軌衛星都是趨勢，ESG 也是重要趨勢，無論俄烏衝突或 Omicron 病毒等都是短期事件，會隨著時間過去。

張錫以蘋果出第一支智慧手機時為例，即使中間歷經 2008 年金融海嘯、後續的歐債危機，但以去年蘋果股價來看，還是漲了 50 倍，趨勢就是最重要的力量，不用管中間的波動。

張錫進一步指出，台灣這兩年的獲利率，可以看出台灣供應鏈扮演很重要的角色，高獲利率及配息率是台股下檔最有支撐的力道，且台灣的本益比 (PE) 也不高，大盤一下來就會有人想進去做穩定的投資。

對於台積電股價低迷，張錫表示，台積電都已公開大量資本支出，今年營收會有 20-25% 的成長，也保持高獲利的狀況，這些公開的資訊顯示基本面良好，不用太擔心。

台股今天跌破萬八、季線都失守，下檔支撐看幾點也備受矚目，張錫表示，不用預設低點，陸續將有公司公布配息狀況，也將慢慢進入去年財報，都是具有保護性的題材。

至於是否仍維持台股高點上 2 萬點的看法，張錫表示，不要再講點數，但整體來說，趨勢對台灣有利，下檔又有支撐，台股逢低可以進場布局的態度不變、始終如一。

談到美國升息，張錫表示，預期將升息 4 碼，會以每季升 1 碼的速度前進，因此預期影響有限。