美國1月進口物價指數月增2% 創11年新高

由於能源產品價格大漲以及供應鏈緊張，美國 1 月進口物價指數月增 2%，創 11 年以來最大增幅，意味著高通膨可能持續一段時間的最新跡象。

美國勞工部周三（16 日）公布 1 月進口物價指數較上月增加 2%，創下 2011 年四月以來最大漲幅，從去年 12 月的下跌 0.4% 大幅反彈。在截至 1 月的過去 12 個月內，房價上漲 10.8%，而去年同期升幅為 10.2%。

先前路透接受調查的經濟學家預測，不含關稅的進口物價指數月增為 1.3%。

繼先前美國 1 月消費者物價指數（CPI）年增率大幅上升，續創 40 年新高後，1 月最終需求生產者物價指數（PPI）比 12 月大幅上升 1.0%，遠高於預估的 0.5%，更比 12 月修正後的 0.3% 升幅急速擴大，各項數據顯示高通膨可能持續一段時間。

雖然供應鏈瓶頸已在去年底前出現緩解，但由於 Omicron 新冠變種病毒株蔓延，好不容易趨緩的局勢再度陷入膠著。

進口燃油價格繼 12 月下跌 8.3% 後，1 月上漲 9.3%，石油價格上漲 9.5%，而進口食品價格上漲 3.6%。

扣除燃料與食品，進口物價上漲 1.1%，核心進口核心物價指數去年 12 月上漲 0.6%，1 月則比去年同期上漲 2.9%。

此外，報告也顯示，出口價格在 12 月下滑 1.6% 後，1 月上升 2.9%，農產品出口價格上漲 3%，非農產品出口價格上漲 2.9%。

1 月出口價格比去年同期上漲 15.1%，去年 12 月的升幅為 14.8%。