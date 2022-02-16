通膨壓力大 經理人加碼股票比重跌破5成 提高現金避險

根據美銀美林經理人 2 月調查，擔憂升息與經濟降溫，經理人對前景看法轉趨悲觀，淨 20% 經理人認為未來 12 個月全球經濟將轉弱，是 2020 年 3 月以來最悲觀的看法，淨加碼股票比例自 1 月的 55% 驟降至 31%，現金配置比重則從 5% 升至 5.3%。

儘管對股市後市展望態度保守，但仍有近 70% 經理人認為，股市不至於陷入熊市。

以市場來說，經理人持續偏愛循環性題材，轉進新興市場、能源與英國市場，就區域別而言，經理人最看好歐元區，淨加碼比例為 30%，較上月略降 5 個百分點，看好新興市場淨加碼比例為 11%，較上月增加 13 個百分點，為 2021 年 7 月以來最高。

不過，受到美國聯準會升息預期影響，經理人對美股則為淨減碼 15%，大幅滑落 20 個百分點，為 2019 年 2 月以來首度呈現淨減碼。

調查也發現，淨 56% 經理人預期通膨將會回落，平均而言，經理人認為聯準會將在今年升息五次，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比例分別為 41%、23%，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易，此外，經理人認為貨幣政策為影響金融市場穩定的最大潛在風險，其次則為地緣政治風險。