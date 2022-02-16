莫德納CEO：推測新冠疫情已進入尾聲是「合理的」

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) CEO Stephane Bancel 表示，假設目前可能已經接近新冠疫情的最後階段是「合理的」。

在被問及對新冠疫情是否可能已處於最後階段的看法時，他表示，「我認為這是個合理的假設。」

Bancel 周三 (16 日) 表示，「隨著 Omicron 的進化或 SarsCov-2 病毒的進化，我們有 80% 的機會看到病毒的毒性越來越弱。」

他還說，另外「20% 的可能是出現下一個突變病毒，會比 Omicron 更具毒性。」

他說，「我認為我們很幸運，因為 Omicron 的毒性不是很強，但我們仍然看到全球每天都有成千上萬的人因 Omicron 而死亡。」

根據世界衛生組織 (WHO) 的統計，過去 7 天全球新增病例 1547 萬例，死亡病例 73162 例。

有些研究指出，雖然 Omicron 變種病毒看來更具傳染性，但它通常不會像 Delta 那樣讓人重病。

衛生官員還強調，Omicron 的威脅可能正在消退。

但 WHO 負責人 Tedros Adhanom Ghebreyesus 博士在 1 月警告，假設疫情已正在接近尾聲是危險的。事實上，他說這「遠遠還未結束」，並警告說隨著 Omicron 在全球迅速傳播，可能會出現新的變種病毒。

白宮首席醫學顧問 Anthony Fauci 博士上月也表示，關於 Omicron 變種病毒是否代表是疫情的最後一波，這仍然是個「懸而未決的問題」。

今年 1 月，莫德納宣布開始進行一項臨床試驗，以研究專門針對 Omicron 變種病毒加強劑的安全性和有效性。

該公司表示，該試驗的第一位受試者已經接受一劑 Omicron 特定加強劑。它預計將招募大約 600 名 18 歲及以上的成人分成兩組參與測試。

另外，莫德納也宣布計劃擴大其亞洲業務。

Bancel 表示，「我們希望在亞洲擴張是因為看好該地區的重要性。」「事實上，這種病毒不會消失，正如我們幾乎從一開始就一直在說的那樣，這種病毒將永遠留在人類身上，就像流感一樣，我們必須與之共存。」

他表示，亞洲的經濟擴張「非常令人興奮」，該公司打算在馬來西亞、台灣、新加坡和香港開設新的子公司。

這家美國生技公司發表聲明表示，在擴張的同時，莫德納「會繼續擴大其新冠病毒疫苗和未來 mRNA 疫苗及療法的製造和分銷」。