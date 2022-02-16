福斯飽受晶片荒之苦將進一步減產 估下半年短缺情勢好轉

福斯汽車執行長 Herbert Diess 周三（16 日）警告，由於今年依舊受晶片荒影響，可能將近一步削減沃爾夫斯堡（Wolfsburg）車廠產量，但預估晶片荒有望在今年下半年逐漸緩解。

Diess 在員工大會上表示，儘管公司在晶片荒危機處理方面取得進展，但沃爾夫斯堡車廠仍面臨的情勢相當嚴峻，因此有必要在中期進行產能調整。

Diess 雖預估今年晶片荒影響將持續下去，但認為下半年供應情形可望好轉，福斯汽車產能也能夠跟著提升，即便如此，他仍表示在晶片荒好轉的情況下，公司旗下所有車款產線生產仍無法達到一定水準。

Diess 表示晶片供應是目前福斯唯一的主要挑戰，今年公司高端品牌的頂級車型已售罄，而其卡車業務也有充足的訂單，也說已在晶片供應方面引進早期的預警系統，而且工程師也已確認約 150 種技術替代品來取代缺失的晶片。

福斯計劃精簡人力引發工會對立

Diess 去年曾表示，如果轉型電動車的步伐過於緩慢，考慮裁減 3 萬名員工，降低公司成本提升競爭力，此番言論引起公司與員工工會之間關係緊張。

去年由於晶片危機，福斯的沃爾夫斯堡車廠去年損失約 33 萬輛汽車產量，有部分原因是該公司傾向在其他車廠生產較高價的車型，分散了沃爾夫斯堡車廠產量。

福斯日前宣布自今年第二季開始將大砍夜班產線，但工會領袖 Daniela Cavallo 在周三的大會上表示，公司應該在沃爾夫斯堡或鄰近區域興建一座新電動車廠，每年生產 25 萬輛電動車，保障就業權益。

Cavallo 還呼籲公司應對大砍工廠 3 個產線的夜班所造成的損失進行補償，福斯此舉預估將減少支出約 5,000 名員工薪水。