SK集團旗下三家公司攜手成立協會 投資元宇宙、AI等事業

南韓 SK 集團旗下的 SK 海力士、SK Telecom 以及 SK Square 三家公司宣布，成立聯合發展協會 (Synergy Council)，將募資 1 兆韓元 (約新台幣 230 億元) 規模，共同投資半導體、AI 人工智慧、元宇宙和區塊鏈等。

SK 海力士、SK Telecom、SK Square 三家公司，6 日在美國拉斯維加斯召開記者會，並公布，幾家公司將在本月展開聯合發展協會營運，將共同討論 ICT 領域的研發、投資和全球戰略等。

為了投資創新產業，協會將成立 1 兆韓元規模的基金，在今年內設立海外投資據點，要在半導體、AI、元宇宙、區塊鏈等領域，挑選擁有創新技術的企業來進行投資。

藉由這個方式，SK 海力士和 SK Telecom 將強化與外部夥伴的關係，而身為專業投資公司的 SK Square 則可累積更多投資實績。另外，在併購方面，預料也將更加積極。

該協會首先將砸 800 億韓元，在美國設立 AI 半導體公司 SAPEON，SK Telecom 持有 62.5% 的股份，SK 海力士和 SK Square 各投資 25% 和 12.5%。SK Telecom 也將基於該公司 AI 技術基礎，主導技術研發；未來，在 AI 半導體事業的擴張上，SAPEON 將扮演重要角色。

對於以記憶體晶片製造為主的 SK 海力士來說，在 NAND 快閃記憶體、以及 AI 半導體的領域方面，事業領域也會更進一步擴張。