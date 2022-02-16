Fed快速轉鷹 亞洲央行不急於跟進

美國銀行經濟學家表示，儘管美國聯準會（Fed）的立場快速轉鷹，但亞洲央行並不急於跟進，原因包括通膨溫和、內需成長動能疲弱，以及外匯存底持續增加。

CNBC 報導，經濟學家說，亞洲新興國家不太擔心落後形勢，因此多數央行可能會堅持自己的步調，並更加關注國內需求回升。

投資人預料今年 Fed 可能數度升息，已引發國際市場震盪，過去這種情況曾傷害亞洲新興經濟體，原因是 Fed 調高利率，帶動美元升值、美國公債殖利率上升，可能引發資金流入亞洲新興國家。

不過，美國銀行經濟學家認為，以下三大原因能讓亞洲新興國家保持冷靜。第一，通膨溫和，預料全年消費者物價指數（CPI ）大致將與政策目標保持一致，讓亞洲央行能以自己的節奏調整貨幣政策。

第二，內需成長動能疲弱，美國銀行的預測顯示，亞洲新興國家 2020-2022 年的平均國內生產毛額（GDP ）成長率仍低於疫情前的趨勢。相較下，美國和新興市場（不含亞洲）在縮小經濟產值差距的表現較佳。

第三，外匯存底和經常賬順差減緩資本外流壓力。亞洲新興國家的外匯存底持續增加，也享有經常帳順差。

經濟學家表示，除了中國人民銀行（大陸央行）以外，亞洲新興國家的央行將逐步緊縮貨幣政策，並非與 Fed 保持一致。