如何抗通膨、穩經濟？本周G20財長與央行首長會議面對重大挑戰

G20 央行總裁與財政部長，將在 2 月 17 日至 18 日在印尼雅加達舉行線上與面對面的會議，目前投資人正在押注，全球最大的幾個已開發市場將展開 2010 年以來最快的升息，這些金融界的領導者，希望在不讓經濟崩潰的情況下壓制通膨。

這是他們今年來首次會議，與去年 10 月相較，金融環境已有明顯的鷹派轉向。前次會議時，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 仍將通膨描述為「暫時性的」，市場預計聯準會今年最多兩次升息。

如今，市場價格已經完全反映聯準會升息 6 次。此外，交換期貨 (swaps futures) 顯示，交易員預計 G10 的平均利率，將在一年內上調 1%，如果達到，將是自 2010 年 1 月以來的最大升息幅度。

一位參與籌備會議的歐洲 G20 官員表示，他認為會議最重要的討論，將是關於通膨的發展。可能發出的信號是，已開發市場央行關注這對新興市場和發展中國家的潛在溢出效應，他們將對此進行良好調整的政策和溝通。

由於美國的通膨率處於數十年來的高位，而歐元區 19 個國家的通膨率也創下歷史新高，美國聯準會和歐洲央行都表示，他們將經由減少債券購買和升息來收緊政策。

但 IMF 警告，這可能引發巴西、南非或俄羅斯等新興市場的資本外流，導致其貨幣貶值、利率上升和復甦更加困難。實際上，巴西及俄羅斯都已開始大舉升息。

在日本，通膨仍相對偏低，央行最近幾天採取了無限制的債券購買操作，以錨定殖利率並阻止交易員測試其超級寬鬆的政策組合。

中國央行周二則是通過政策性貸款，連續第二個月注入現金，加大了對經濟放緩的支持力度。

與此同時，一些市場策略師甚至在鼓吹「反向匯率戰爭」，因為各國政府更願意使用更高的匯率，來抵禦輸入性通膨。

這都表明，很明顯全球政策前景並不統一，這也為 G20 金融首長們想談出共同目標，增添了巨大的難題。