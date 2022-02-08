歐美央行鷹派勢力 市場估聯準會升息至少5次

全球主要央行鷹派勢力抬頭，繼美國聯準會後，英國、歐洲央行也表態朝鷹派勢力靠攏，瑞銀表示，在地緣政局緊張及全球金融市場不確定性干擾下，美元仍是首選，預估聯準會今年約將升息 5 到 6 次。

瑞銀表示，歐洲央行態度轉鷹，推升歐元上周升值逼近 1.15 美元，相對非美元更加強勢，但預估未來幾周歐元將會轉貶走軟，預期 3 月與 6 月底目標分別為 1.12 及 1.10 美元。

瑞銀表示，預估當歐洲央行出現更明顯結束負利率政策的跡象後，歐元才有望轉強。

至於英鎊部分，英國央行上周宣布升息 25 個基本點來到 0.5%，值得注意的是，9 名貨幣政策委員會成員中，有 4 人支持升息 50 個基本點，此外，英國央行在縮減資產負債表也接近市場預期上限，在消息面帶動下推升英鎊突破 1.36 美元。

但瑞銀認為，英鎊相對美元的升值幅度有限，對投資者而言英鎊算是不錯的多元化貨幣選項，但對同時追求收益率及避險的投資者來說，在地緣政局緊張及全球金融市場不確定性增加下，美元仍是不二之選。

瑞銀表示，除了升息因素，在全球經濟表現良好，出口活動及金融市場上升都有利於英國經濟，英鎊也會走升，不過匯率取決於央行能否保持長期通膨預期穩定。

從總經數據來看，目前美國勞動力市場緊張，工資持續增長，在商品短缺的情況下，市場通膨壓力大增，由於非農就業人口趨勢明顯上行，這對聯準會來說更是採取更中性貨幣政策的清晰信號，預估聯準會今年將升息約 5 到 6 次。

