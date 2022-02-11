拉加德警告：若歐洲央行倉促收緊政策 恐將衝擊經濟復甦

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 警告表示，如果過於倉促地收緊貨幣政策，將會對正在從疫情中反彈的經濟造成損害。

拉加德在週五 (11 日) 的一次訪談中表示，提高利率並不會解決當前的任何問題。相反，如果現在行動過於倉促，歐洲的經濟復甦可能會大大減弱，就業機會也將受到威脅。

拉加德表示，歐洲央行將在必要時採取行動，但是她也重申，所有的舉措都需要循序漸進。上週，拉加德的立場意外轉向，不再排除今年升息的可能性，全球央行也轉向鷹派，促使人們猜測即將加快收緊貨幣政策。

拉加德強調，歐元區無法與其他的地區相提並論。她指出，美國經濟過熱，而歐洲的經濟卻並非如此，這也就是為什麼歐洲應更加謹慎地採取行動，以避免阻礙了經濟的復甦。

ECB 先前將再融資利率維持在 0%，邊際貸款利率維持在 0.25%，存款利率維持在 -0.5%。雖然未採取升息行動，但 ECB 面臨的壓力越來越大。19 個成員國的通膨率逐月攀升，1 月最新讀數達到創紀錄的 5.1%。

針對通膨方面，拉加德預測，通膨可能會高於在 12 月時的預估，並將會在 3 月份對此進行相關分析評估。

Gavekal Research 經濟學家 Cedric Gemehl 表示，更高和更久的歐元區通膨將增加 ECB 跟進美國聯準會 (Fed) 的壓力，被迫採取鷹派立場。

但更重要的是，推動歐元區通膨的是能源價格和供應受限，而非過度需求，代表 ECB 將繼續專注於將貨幣政策恢復到疫情前的環境，任何轉向徹底鷹派的可能性應該是遙遙無期。