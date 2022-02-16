普丁：不希望引發戰爭 已準備好與美國、北約討論信任建立措施

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週二 (15 日) 表示，已準備好和美國與北大西洋公約組織 (NATO) 就導彈部署和軍事透明度進行談判，不希望在歐洲引發戰爭，繼早前宣布部分軍隊結束演習重返基地後，俄烏緊張局勢再現緩和跡象。

普丁週二與德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 於莫斯科會面後發表談話，他表示，俄羅斯已準備就建立信任措施進行談判，但也強調，西方國家必須聽取俄羅斯的核心訴求，包含永遠將烏克蘭和其他前蘇聯國家排除在北大西洋公約組織之外、停止在俄羅斯邊境部署軍事武器，以及要求西方國家自東歐撤軍等。

普丁稱：「我們當然不希望引爆戰爭，這也是我們提出啟動談判進程的原因，談判結果應保障所有國家都獲得平等的安全，包含我國在內。」

在這場數十年來最嚴峻的地緣政治緊張局勢僵持數週後，俄方聲明無疑為全球金融市場帶來重大提振。週二截稿前，美股盤中漲幅持續擴大，道瓊指數漲逾 400 點，那指和標普均漲逾 1.5%，費半大漲 3.5%，衝突緩解跡象也帶動國際油價挫逾 4%。

俄羅斯稍早宣布，部分軍隊已結束位於烏克蘭邊境的軍事演習並返回基地，但並未透露撤軍規模與距離，北約領袖要求俄羅斯給出撤軍的確切證據，以證明衝突確實降溫。