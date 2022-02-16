〈紐約匯市〉俄宣布烏克蘭邊境部分軍隊返回基地 美元回軟、歐元升

美元兌一籃子主要貨幣周二 (15 日) 走軟，歐元升值，主因俄烏開戰風險下降，俄羅斯表示部署在烏克蘭邊境的部分軍隊完成演習後已返回基地。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 回落 0.3%，約報 96，最近幾天來自避險的需求減弱。

歐元兌美元升值 0.3% 至 1.1343 美元，美元兌日圓上揚 0.2% 至 115.74 日圓。

CIBC 資本市場外匯策略北美部門主管 Bipan Rai 說：「今日最主要話題是俄烏邊境局勢降溫，使得從上周五開始出現在匯價上的一些溢價消失，因此美元表現不佳。」

投資人仍關注俄烏局勢，雖然俄羅斯表示軍演結束後有部分軍隊已撤回基地，但烏克蘭和西方國家持保留態度，北約 (NATO) 也表示尚未看到撤軍的證據。

投資人也等待聯準會 (Fed) 其他官員本周對利率展望的發言。目前看來，官員對 3 月開會應升息幾碼意見分歧，聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 主張一開始升息要強，但其他人尚不傾向支持一口氣升 2 碼，甚至擔心這麼做會有問題。

美國周二公布 1 月生產者價格指數 (PPI) 年漲 9%，是八個月來最大漲幅，是繼上周公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 寫下 40 年最大漲幅以來，又一份強勁的通膨報告。

歐洲央行 (ECB) 在 2 月決策會議中轉趨鷹派，加入其他國家央行行列。法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 周二表示，ECB 最快今年第 3 季結束淨資產收購計畫，但不代表會很快啟動升息，ECB 從去年 10 月開始減少淨資產收購的規模。



英鎊兌美元下滑 0.1% 至 1.3524 美元，兌歐元也走軟。

最新數據顯示，英國去年第 4 季薪酬成長率從前季的 4.2% 微升至 4.3%，顯示耶誕獎金比去年同期增加。這份報告強化英國央行 (BOE) 的升息預期，但因英鎊受到俄烏局勢更大影響，對此消息反應平淡。

在市場對 BOE 3 月可能再次升息的預期下，英鎊近期保持升勢。

加密貨幣保持漲勢，比特幣約漲 4%。

截至周三 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：