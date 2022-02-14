本週操盤筆記：聯準會談升息前景、俄烏局勢發展、美國財報週

本週重點國際財經大事包括：美國財報週持續，並將公布房屋開工和現有房屋銷售等數據。聯準會再次成為焦點，除了 16 日公布 FOMC 會議紀要之外，多位分行總裁及理事將發表演說。俄羅斯與烏克蘭的局勢發展仍將備受關注。

本週操盤筆記 (0214-0220)

1. 沃爾瑪 (WMT-US)、Nvidia (NVDA-US) 等主要公司財報 ：

Nvidia 預計 16 日公布財報，並可能談及 Arm 收購案破局後的影響。美國銀行認為，供應仍將是 Nvidia 可能的受限因素，Nvidia 週五收盤後的股價較其 52 週高點約低 30%。

沃爾瑪將於 17 日公布財報，分析師預計公布將發布強勁的假日季節成績，並指出一些關鍵類別的市占率增長。其電話會議有可能談及食品通膨的影響。

2. 聯準會官員發言：

當前市場的焦點仍集中於通膨與升息，在上週通膨數據發布後，許多經濟學家均上調升息預期。聯準會多名官員下週將發表演說，尤其是聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard。他上週表示，他希望看到在 7 月之前升息 100 個基點。

除 Bullard 之外，芝加哥 Fed 分行總裁 Charles Evans、紐約 Fed 分行總裁 John Williams 及克里夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 均有公開談話行程。

聯準會週三公布上次會議紀要。投資者將密切關注其升息計畫、通膨前景或資產負債表評論的任何新的見解。

3 俄羅斯 / 烏克蘭局勢：

俄羅斯會入侵烏克蘭嗎？白宮似乎就是這麼想的，因為他們告訴所有美國公民現在就離開俄羅斯。美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 表示，俄羅斯正在烏克蘭邊境附近集結更多軍隊，入侵隨時可能發生，或許在冬季奧運會結束前。

石油、黃金、瑞士法郎、日圓、美元和債券，是最易因相關消息走高的避險資產。不過入侵可能已部分被市場定價。俄羅斯早些時候表示，他們將很快就安全問題​​對美國和北約作出回應。