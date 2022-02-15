俄宣布由烏克蘭邊境撤回部分軍隊 10年期美債殖利率回升至2%以上

在俄羅斯國防部表示已開始將部分部隊遣返基地後，美國國債殖利率迅速扭轉跌勢，周二 (15 日) 上午走高，

在俄羅斯即將入侵的警告數日後，這項公告緩解烏克蘭邊境附近的地緣政治緊張局勢。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 4 個基點至 2.036%。在俄羅斯軍隊撤出的消息傳出之前，10 年期殖利率一直低於 2%，上周在通膨數據出現近 40 年來最增幅後攀升至 2% 以上。

30 年期國債殖利率上漲 3.3 個基點至 2.334%。殖利率與價格成反比，一個基點等於 0.01 個百分點。

殖利率周一 (14 日) 走高，因為聖路易斯聯邦儲備銀行 (Fed) 總裁 James Bullard 再次呼籲 Fed 在 2022 年上半年採取積極措施來對抗通膨。他指出，Fed 應該「提早」收緊貨幣政策。

周一早盤殖利率下降，但在俄羅斯外交部長 Sergey Lavrov 對總統普亭 (Vladimir Putin) 發表評論後回升，這似乎暗示俄羅斯將繼續與歐盟和北約就烏克蘭問題進行談判​​。

在經濟數據方面，1 月生產者物價格指數 (PPI) 將於美東時間周二上午 8:30 發布，同時還將發布帝國製造業調查。