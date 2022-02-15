〈台幣〉量縮連4貶收27.892元 創近4個月新低

台北股匯今 (15) 日後繼無力、雙雙走弱，隨著美元買盤湧現，新台幣兌美元匯率最低貶至 27.915 元，但出口商踴躍拋匯，支撐匯價一度拉升至平盤附近，終場仍貶 1.9 分，收在 27.892 元，為連 4 貶，創近 4 個月新低，台北及元太外匯市場成交值合計 13.28 億美元。

俄烏戰事一觸即發，避險情緒高漲使得美元維持強勢，新台幣匯率今天盤中陷入盤整，買賣匯兩股力道形成拉鋸，終場硬是守在 27.9 元關卡前，以 27.892 元作收，小貶 1.9 分，為去年 10 月下旬以來的最低點。

台北外匯市場成交金額 8.96 億美元，元太外匯市場成交金額 4.32 億美元，成交量能明顯萎縮。

台股今天由航運、觀光類股領軍，大盤一度站回萬八、直逼 18100 點，但電子股只演了半場好戲，尾盤賣壓出籠，金融股也無力撐盤，指數翻黑下跌 45 點，終場收 17951 點，10 日線得而復失，外資續砍 162 億元，為連續 2 天賣超。

觀察主要貨幣表現，美元指數今天上漲 0.11%，韓元重貶 0.73%，歐元貶 0.23%，越南盾貶 0.2%，新加坡幣與新台幣約貶 0.06-0.07%，人民幣則升值 0.13%，日圓小升 0.04%。