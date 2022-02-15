美國消費者對未來一年通膨預期下滑 三年首見 

美國消費者似乎不認為火熱通膨是長期現象，1 月調查顯示，民眾對未來一年的通膨預期降至 5.8%，為三年來首次下滑，對未來三年的通膨預期下降幅度更大。

紐約聯準銀行周一 (14 日) 公布 1 月消費者通膨預期調查(SCE)，民眾對未來一年的通膨率預期從去年 12 月的 6% 下降至 5.8%，且對房租、食物、天然氣等多項產品的價格變動預期都下滑。

此外，民眾對未來三年通膨率預期更從去年 12 月的 4% 下滑至 3.5%，創 2013 年開始統計數據以來最大降幅。受訪者不分年齡、教育程度和所得水準，都認為通膨將趨於和緩。

報告也顯示，家庭預估未來一年所得成長的中位數為 3%，和去年 12 月調查相同，高於去年全年調查的平均漲幅 2.6%。

紐約聯準銀另外把通膨預期報告的內容，和密大消費者信心指數一同分析，結果發現，消費者似乎意識到這輪高通膨在本質上不同於以往。

包括紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 在內的經濟學家在報告中說，消費者在評估短期通膨時，對當下通膨相關新聞極為關注，但在評估未來三年通膨時，卻比疫情爆發前更不在乎當下通膨的劇烈波動。

美國上周公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 7.5%，超越華爾街預期且為近 40 年來最大漲幅，使市場揣測聯準會 (Fed) 或許有可能一口氣升息 50 個基點(2 碼)。下次會議將在 3 月 15 至 16 日召開。

另一方面，雖然通膨預料將回到較能掌控的水準，但所謂的「痛苦指數」(Misery rate，通膨率加失業率) 還需要一段時間才能明顯下降。經濟學家預估可能要等到 2023 年初，痛苦指數才會回到 2020 年初的水準。