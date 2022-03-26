〈掌握國家發展契機〉打造南部半導體S廊帶 台積電進駐高雄完成最後一塊拼圖

台灣在全球半導體產業鏈居關鍵及領先地位，2021 年 4 月行政院提出「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區 238 公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料 S 廊帶研發製造核心。

過去 40 年，政府積極打造科學園區作為台灣半導體產業發展基地，已成為全球第一的半導體聚落。近年因應美中科技戰、台商回流，產業用地需求大增，科技部逐步更新科學園區標準廠及開發新設園區等，促使廠商根留台灣，並提升產業群聚效應。

中油公司研提都市計畫公開展覽規劃方案。(高市府提供)

台積電 (2330-TW)(TSM-US)2021 年 11 月宣布，規劃在中油高雄煉油廠舊址，設立生產 7 奈米及 28 奈米製程的晶圓廠，預計 2022 年動工，2024 年開始量產。高市府正加速推動土壤及地下水污染場址改善工作，將期程從 17 年縮短至 2 年半，盼於 2023 年提早完成整治，達成中油高煉廠解除列管、活化土地目標，並交地給台積電。

未來在台積電進駐中油高煉廠楠梓產業園區後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，南部半導體 S 廊帶核心成形。

自台積電宣布投資高雄後，相關供應鏈廠商紛紛宣布加碼投資，包括美商英特格、德商默克等國際大廠，既有配合的上游材料廠商長興材料、長春石化，以及下游封測廠日月光，再結合周邊南科園區與橋頭科學園區，將可完備南部半導體材料 S 廊帶計畫，高雄可望從重工業轉型，躋身半導體之都行列。

(圖：科技會報辦公室提供)

在半導體材料方面，政府希望掌握關鍵化學品自主、確保材料優化參數不外流，並建立在地戰略供應鏈。政府現正規劃推動高雄半導體材料專區，結合高雄既有材料與石化產業聚落優勢、循環技術及高值材料生產重鎮規劃，帶動材料與石化產業就業與研發升級。

在 S 廊帶計畫中，橋頭科學園區亦扮演串連的關鍵地位，日月光規畫擴大投資，提供半導體完整封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段的封裝、材料及成品測試的一元化服務。全球第三大積層陶瓷電容 (MLCC) 供應商國巨 (2327-TW)，同步插旗橋科，瞄準關鍵的垂直市場，包括手機、平板、工業 / 電力及再生能源、醫療和汽車應用領域發展。

近 1 年著重發展電動車產業的鴻海 (2317-TW) 集團，也規劃進駐橋科，此外，市場聚焦群聯插旗橋科，規劃設置研發中心，將以行動通訊相關產品為主。高市府指出，目前表態進駐意願的企業仍在持續增加中，顯見橋科產業聚落成形，將是未來十年台灣新興科技產業發展的重要基地。