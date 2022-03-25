〈掌握國家發展契機〉亞灣5G AIoT產業生態系成形 高雄力拚升級科技智慧城市

國發會主導「大南方、大發展─南台灣發展計畫」(簡稱大南方計畫)，盼協助南部產業聚落發展與建設，以吸引產業至南部地區投資，促進南北產業均衡發展，縮短城鄉差距。其中，高雄亞洲新灣區為大南方計畫重要的一環，高雄市府盼打造成為全國最大 5G AIoT 試驗場域。

經濟部、交通部、國發會、通傳會及文化部跨部會合作，並攜手高雄市政府，共同打造「亞灣 5G AIoT 創新園區」及國際級創業聚落「Startup Terrace 亞灣新創園」，已於 2021 年底正式揭幕。

政府 5 年內將於亞灣 5G AIoT 創新園區投入超過 100 億元預算，用於園區開發、人才培育、新創基地、場域應用、5G AIoT 智慧設施，鼓勵更多廠商投入 5G AIoT 產業，串起高雄 5G AIoT 產業生態的發展。

高雄市府指出，園區內的高雄電競館、展覽館、流行音樂中心等場域已陸續建置成 5G 場館，成為跨域整合的科技服務平台，進行 AIoT 落地實證。

亞灣 5G AIoT 創新園區目前已有仁寶 (2324-TW)、CISCO、緯創 (3231-TW)、中華系整、亞旭、西基動畫、夢想、佐臻等企業及國際加速器、創新服務團隊進駐形成生態系；而國營事業台電、中油、中鋼、台灣港務公司等，也陸續成立 5G AIoT 推動辦公室，以大帶小，將研發的解決方案輸出到下游廠商。

而「亞灣新創園」為國際級創業聚落，目前已招募逾 40 家 5G AIoT、智慧娛樂等智慧應用的優秀新創團隊進駐，包含思納捷、肚肚、南瓜虛擬、杰悉科技、優力勁聯等。

藉由完備的創業環境與投注資源輔導，除了幫助新創拓展市場及接軌國際，更重要的是，對接產業創新需求，秉持企業參與新創 (CSE) 精神，透過以大帶小的企業與新創合作，促成新創產品或技術實質落地。

經濟部強調，未來將攜手國際級加速器、國內外企業大廠與國營企業，鏈結國際人才、資金、技術及市場，打造大南方首屈一指的創業平台。