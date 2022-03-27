〈掌握國家發展契機〉能源轉型打造綠能科技島 將成經濟成長新引擎

綠電及再生能源已成為先進國家發展趨勢，台灣也不落人後，蔡政府早已納入六大核心戰略產業，積極打造台灣成為亞太綠能中心，目標 2025 年再生能源裝置容量光電 20GW、離岸 6.9GW，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也訂出 2050 年要達到碳中和，盼擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳永續，因此，政府當務之急就是要多一點綠電、開發快一點。

為落實能源轉型目標，將台灣打造為安全、潔淨、永續之智慧能源島，行政院推動綠能科技產業創新推動方案 2.0，提升為以「綠能推動」、「產業發展」、「科技創新」及「綠色金融」為四大願景，配合政策方針，持續在節能、創能、儲能、系統整合等四大主軸下，以積極節能、多元創能、智慧儲能、靈活調度及健全市場為推動策略。

在創能方面，政府規劃 2025 年建置太陽光電 20GW、風力發電 6.9GW 及推動其他再生能源設置，達成再生能源 2025 年占總發電量 20% 的目標。

政府希望藉由內需市場帶動產業轉型，推動太陽光電製造業升級，鼓勵國產、技術升級、創新應用與跨域整合；並透過離岸風電四大系統策略聯盟，吸引國際開發商、系統商來台投資與技術合作，協助打造台灣成為亞太離岸風電重要生產基地。

(行政院提供)

沙崙智慧綠能科學城為研發創新基地，整合學、研及產業界能量，帶動綠能科技研發能量，提供從研發、試量產、測試到驗證等階段，垂直整合一條龍服務，並結合方圓 45 公里內的科學園區及工業區，形成產業聚落，提升智慧綠能產業競爭力。

行政院指出，未來將持續完備科學城各區軟硬體設施，並逐步推動招商工作，以潔淨能源帶動產業競爭力，打造亞太綠能發展中心，並進一步結合台南市政府提出的「健康產業園區」及「南沙崙產業園區」一同規劃與發展。

2020 年 4 月，標準局發布「再生能源電力及憑證媒合服務作業程序」，綠電交易平台正式上線；同年 5 月，推動我國首批綠電交易，共有 13 家業者參與，總裝置容量約 90.4MW，預估年度綠電交易量超過 1.1 億度，相當於 11 萬張憑證；同年 11 月，推動我國第 2 批綠電交易，共有 18 家業者參與，總裝置容量約 282.2MW，預估年度綠電交易量超過 7.05 億度，相當於 70.5 萬張憑證。

台灣能源轉型之路碰上 COVID-19 疫情攪局，太陽光電及離岸風電裝置容量目標連續 2 年不及格，但淨零目標迫在眉睫，各國政府積極施壓，廠商除了從材料、能源、製程改變來落實減碳，也應該思考研發創新方向，才能持續增加國際來台投資及就業人口，綠能科技可望成為未來經濟成長的新引擎。