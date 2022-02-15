台積電首開政治學博士職缺 研究美中台關係、分析政治經濟

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 首度對外招募具備政經資料分析技術的人才，開出「商業情報分析師」職缺，需擁有政治經濟學或國際關係博士學位，負責美中台關係研究、分析政治經濟等；台積電也證實，希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究。

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩今 (15) 日在臉書分享，這幾天台灣政治學界大事，就是台積電開出職缺，徵求政治學博士做美中台關係研究、政治經濟學；由於台積電過去以招收理工科系學生為主，此次罕見開出政治學系職缺，引起政治學界關注。

據台積電在 Linkedin 上的職缺說明指出，隨著台積電持續擴大全球佈局規模，正在尋找商業情報分析師，能分析地緣政治與經濟變化對 IC 產業供應鏈的影響，提供策略規劃建議，並將直接向企業規劃副總經理報告；目前已吸引 98 位政治學博士報名。

除研究美中台關係、政治經濟分析外，該商業分析師也必須整合可能影響 IC 供應鏈的政治經濟變化相關新聞、報告、網路論壇資訊等，並主動報告關鍵趨勢 / 市場資訊變化，擔任內部顧問及主要利害關係人的顧問。

對此，台積電也證實，身為國際公司，在全球布局需要接觸全球多元的人才，一直以來都在徴求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，提供公司內部政經相關分析與資料。