去年經濟部百大專利 台積電申請數連六年奪冠 鴻海退出前十大

經濟部智慧財產局今 (15) 日公布去年度專利申請統計，合計受理 3 種專利申請 72613 件、商標申請 95917 件，分別年增 1%、2%，去年度百大專利統計中，本國法人發明專利申請續由台積電 (2330-TW) 六度奪冠，件數逼近 2000 件，達 1950 件，創歷史新高；不過代工大廠鴻海 (2317-TW) 去年申請件數反而掉出本國企業前十名外，達第十一名。

智慧局長洪淑敏表示，去年台積電續居本國企業專利申請榜首，件數成長 78%，達 1950 件，友達 (2409-TW) 申請件數 471 件居次，三、四名則為宏碁 (2317-TW)、瑞昱 (2379-TW)，南亞科 (2408-TW) 申請件數也大增 116%，排名第六，台達電 (2308-TW) 則有 163 件，為 2015 年後再度進入前十。

對比 2020 年前十大專利申請名單，洪淑敏表示，鴻海 (2317-TW) 去年退居第十一名，仁寶 (2324-TW)、城市科大皆摔出十名之外，新進榜名單則有南亞科、中鋼 (2002-TW)、台達電。

外國法人中，洪淑敏指出，高通 (QCOM-US) 去年以 845 件、年增 17%，續居專利申請首位，二、三名分別由應用材料、日東電工拿下，三星則居第四，去年申請件數達 520 件、年增 98%，成長幅度最大，而艾司摩爾 (ASML) 申請件數也達 265 件，排名第八。

大專院校及研究機構三種專利申請方面，洪淑敏指出，城市科大以 170 件居首位，陽明交大、成功大學各以 141、113 件分居二、三名，遠東科技大學、勤益科大三種專利申請也都突破百件，工研院則以 404 件申請續居研究機構第一，而兆豐銀、中國信託、合庫銀、土銀、華南銀、臺銀也都進入百大之列。

商標申請方面，智慧局也統計，去年共受理申請 95917 件，年增 2%，其中本國人申請件數達 73374 件，創下歷史新高紀錄，外國人商標申請也同步成長，達 22543 件，年增 3%。