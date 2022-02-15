〈台積電董事會〉去年Q4盈餘擬配息2.75元 再發32.6億美元內公司債

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開董事會，通過去年第四季配息 2.75 元，維持前季配息水準，預計 6 月 16 日除息；台積電並通過去年財報、核准資本支出逾 209 億美元、發行規模共不超過 32.6 億美元的公司債等七項議案。

台積電董事會核准配發 2021 年第四季每股現金股利 2.75 元，普通股配息基準日訂定 6 月 22 日，除息交易日為 6 月 16 日，7 月 14 日發放現金股利。

至於台積電 (TSM-US) 在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日也為 6 月 16 日，與普通股一致，配息基準日為 6 月 17 日。

台積電核准資本預算約 209 億 4417 萬美元 (約新台幣 5550 億 1775 萬元)，內容包括建置及升級先進製程產能，建置成熟、特殊製程、先進封裝產能，廠房興建與廠務設施工程，及 2022 年第二季至第四季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會也核准，不高於新台幣 600 億元 (約 22.6 億美元) 額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准不高於 10 億美元額度內，在台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及 / 或污染防治相關支出之資金需求。

台積電也核准 2021 年營業報告書及財務報表，全年合併營收約新台幣 1 兆 5874 億 2000 萬元，稅後純益約 5965 億 4000 萬元，每股純益為 23.01 元。