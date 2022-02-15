2021年美國專利排行正式公布 台積電名列第4

美國專利資料庫 (IFI Claims Patent Services) 本周發布 2021 年美國前 50 名專利授予排名，IBM (IBM-US) 以大幅優勢領先各企業高居第一，台灣台積電 (2330-TW)(TSM-US) 獲得第 4，獲得授權專利 2798 項，名次較去年提升 2 名。

去年美國專利授予量創下 10 年來最大降幅，因此各公司普遍專利數下滑。排名與去年相比，前 3 名均維持不變，台積電雖然新增專利數減少 1%，不過排名由第 6 名升至第 4 名。第二及第三名為三星及佳能 (Canon Inc)(7751-JP)，不過落後 IBM 的差距被拉大。

值得注意的是，雖然受制於美國的禁令，難以取得 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 等軟體支援，不過僅就獲取專利數，華為仍以 2770 項排名第五，緊追台積電，排名則較去年提升 4 名。

市場關注的重點之一是蘋果 (AAPL-US)，蘋果以 2541 項專利授權排名第七，專利數較 2020 年下降 9%，排名反倒進步 1 名。

另一項 IFI Claims 2021 Global 250 顯示了世界上最大的專利持有人，其中三星以 90416 項有效專利位居榜首，第二名屬於中國科學院，專利數 78415 件。中國家電製造商美的以 58495 項專利，位居前三。

在這一榜單中，鴻海 (2317-TW) 以 29402 項排到第 18 名，台積電 16739 項為第 48 名。蘋果 2021 年則排名第 37 名，較 2020 年第 20 名有所下滑。

以下為美國專利前十名：