日經：台積電亞利桑那新廠的設備遷入將延後3至6個月

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述消息人士報導，因人力短缺加上美國疫情斷斷續續，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 已告知供應商，預計設備遷入時程將延後 3 至 6 個月。

知情人士向日經透露，台積電原先計劃今年 9 月左右開始將部分設備搬入新廠，但考量到美國面臨勞動力吃緊問題，加上疫情狀況時好時壞，搬遷時程恐延後至 2023 年 2 月至 3 月左右，此外，取得不同執照的複雜流程也是影響的原因之一。

台積電位於亞利桑那州的新廠為 5 奈米晶圓生產基地之一，將是台積電在台灣以外最先進的晶圓廠，赴美設廠項目最初在 2020 年 5 月宣布，去年 6 月動工，預計 2024 年量產。

一般來說，台積電位於台灣的新廠能在 15 個月左右進入設備搬運階段，部分情況下甚至只需 12 個月，此階段被視為設廠項目的關鍵里程碑，因為它牽涉到新廠需要多少時間才能啟動營運，有同業向日經亞洲指出，完成設備安裝後，產線可能需要花費 1 年的時間才能合規並提升產量。

一位知情人士指出，台積電仍在積極挽回態勢，希望趕在今年結束前啟動設備安裝，不過，知情人士也稱，因台積電事先留有緩衝時間，就算設備安裝時程遭到拖累，不代表量產計畫也會受到影響。

台積電向日經表示，雖然對設備搬運時程延後感到煩惱，因為這會影響到海外產線的測試時間，但設廠項目仍按計劃進行中，量產計畫維持不變。