〈亞光法說〉預期車載鏡頭、AR/VR等產品 挹注今年成長

亞光 (3019-TW) 董事長賴以仁今 (15) 日指出，今年包括車載鏡頭、AR/VR、無人機及運動相機鏡頭、瞄準器及雷射測距儀等，都將是亞光成長動能，對今年營運審慎樂觀。

亞光今天召開法說會，賴以仁在會中表示，亞光持續運用 5G 的快速傳輸及 AI 智慧演算研發先進的 AR/VR 與 3D LiDAR 的光機模組，並以核心玻璃非球面的技術優勢，發揮多元產品效益，並發展包括特殊光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置等產品。

亞光 2021 年營收結構，瞄準器占比約 11%，雷射測距儀占比約 14%，數位相機占比約 4-5%，CIS 約占 19%，光學元件 (車載頭、AR/VR) 約占 42%，塑膠射出件占約 9%。

對於元宇宙應用新興商機等崛起，賴以仁在會中指出，亞光在 AR 布局較早，2019 年開始每年都有設備投資，AR 是新概念新技術，亞光主要是做光學鏡頭，目前並已經進入到第 5 代產品，今年會增量出貨，還是要等 Mircro LED 技術突破。

在 VR 相關產品方面，賴以仁說，亞光也與世界 VR 大廠合作，目前雖然出貨量不大，但是預期 2022 年的成長會比去年更大。至於車載光學產品方面，預估今年的出貨量也將成長。