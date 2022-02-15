Fed官員公開辯論升息幅度 美國2月CPI報告格外受關注

聯準會 (Fed) 數名官員近來對政策前景發表自己意見，但彼此對 3 月升息的幅度看法不一，路透分析，這使得 3 月 15 至 16 日例行會議登場之前公布的 2 月消費者物價指數 (CPI) 格外受關注。

今年有投票權的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周一重申 (14 日) 支持加速升息，他表示，美國已經公布連續四份強勁的通膨數據，使 Fed 有理由更積極行動。

布拉德周一再度呼籲 7 月 1 日之前升息 1 個百分點，代表這段時間的三場例行會議——分別是 3 月、5 月、6 月——至少有一次一口氣升息 50 個基點 (2 碼)。而他上周表示 Fed 可在 3 月升 2 碼。

在 Fed 召開 3 月會議之前，美國勞工部將在 3 月 10 日公布 2 月 CPI 報告，月增率是否減緩將是重點。1 月 CPI 年增率攀升至 7.5%，寫下近 40 年來最高通膨率，月增率為 0.6%，超過市場預期的增加 0.5%。

但其他 Fed 官員似乎尚未傾向支持 3 月升息 2 碼，甚至擔心這麼做會招來麻煩。

「鷹后」喬治：不認為 3 月已需升息 2 碼

有鷹后之稱、今年有投票權的堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 接受華爾街日報 (WSJ) 採訪時說，她希望緊縮貨幣政策是「系統性」的計畫，但不認為需要從 3 月開始一舉升息 2 碼。

她說：「循序漸進總是比較好的。考量到我們的處境，疫情等因素帶來的不確定性，我很難說我們必須這麼快的走到中性利率 (意指更激進、更頻繁的升息)。」喬治重申，為了抑制通膨，應該盡早縮減資產負債表。

喬治支持 3 月升息，但應該逐步緊縮。圖取自堪薩斯聯準銀

此外，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 最近表示，Fed 應該「及時」升息，但詳細得看未來幾份通膨報告定奪。

戴莉 (Mary Daly) 周日則說，如果 Fed 過於魯莽和激進，可能會危害到 Fed 試圖實現的經濟成長和物價穩定。戴莉今年無投票權。

Fed 主席鮑爾和其他理事，從 1 月會議之後未曾公開談論過升息。