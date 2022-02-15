聯準會升息壓力大 投信看好大型股抗震力佳

美國通膨漲幅數字來到近 40 年來最高，聯準會升息壓力遽增，根據升息歷史經驗，市場消化升息利空後，美股和全球股市都有機會強彈，尤其看好超巨型股和大型股具備定價能力、現金充沛、多角化經營與併購能力等四大投資利基，可超前部署。

聯準會在今年第一次利率決策會議中表示通膨風險仍高，將盡力防止通膨變得根深蒂固，暗示最快在 3 月中升息並大幅縮表，美國三大指數也因此終場翻黑收跌。

市場通常認為，升息環境將對股市帶來負面影響，但施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金的台灣產品經理林良軍指出，根據升息歷史經驗，市場消化升息利空後，美股和全球股市均會強彈。

林良軍說，在疫情通膨升息環境下，超巨型股和大型股因擁有定價能力、現金充沛、多角化經營與併購能力等四大投資利基，待市場消化升息利空後，企業獲利將支撐未來上漲動能，建議投資以超巨型股和大型股為主的基金。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會轉為鷹派導致市場波動快速攀升，但從歷史經驗來看，聯準會升息前後股市震盪在所難免，進入升息循環後美股多可延續漲勢，升息前的股市震盪提供長線投資人進場機會。

富蘭克林證券投顧表示，因應短期波動、長線展望正向的投資環境，現階段核心配置建議首選側重價值選股的美國價值平衡型基金，股票看好科技創新成長型股票基金和具備低碳經濟政策加持的基礎建設或公用事業股票型基金，採取分批加碼或定期定額方式介入。