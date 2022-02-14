美通膨40年新高 新興股不懼續漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 1 月份消費者物價指數升至 40 年新高，10 年期公債殖利率一度突破 2%，市場預期聯準會更加鷹派，美股下跌 1.8%；

2. 歐洲股市雖受到美國通膨數據影響，但央行對升息態度仍較謹慎，支撐歐股上漲 2.7%。

新興市場

1. 中國本週公布之經濟數據，包含財新服務業採購經理人指數、社會融資、貨幣供給 M2 年增率等，皆優於預期，中國股市續漲 1.5%；

2. 相較於成熟市場國家升息議題升溫，原物料大國巴西則準備停止升息，加上原物料價格上揚，刺激拉美股市上漲 5.0%。

債券市場

1. 在通膨創新高下，美國 10 年期公債殖利率一度升破 2.0%，而在烏東衝突升溫引發避險情緒後，殖利率收在 1.94%，美國政府債券指數下跌 0.4%；

2. 通膨與美國 10 年期公債殖利率雙雙走高，對債券資產帶來壓力，全球高收益債券下跌 0.9%，而新興市場債券下跌 1.2%。

原物料、匯率

1. 美國原油庫存降至 2018 年 9 月以來新低點，油價單週上漲 2.3%（以布蘭特原油為例），油價站穩 91 元 / 桶；

2. 全球通膨數據居高不下，加上地緣政治衝突，支撐黃金價格上升 2.8%。

資料來源: Bloomberg，2022/02/14（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/02/11）

資料來源: Bloomberg，2022/02/14（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/02/11）

三大市場關鍵事件及分析

1. 貨幣政策差異大，新興國家股市表現大反轉

去年受到通貨膨脹率飆升影響，部分新興市場國家央行走上快速升息的道路，股市表現自然不佳。去年已經大幅升息且股市率先大跌的國家，未來反而有降息空間，股市也逆勢吸引資金並開始反彈。

資料來源：Bloomberg，除台灣採台灣加權指數外，其他皆為 MSCI 股市指數，「鉅亨買基金」整理，2022/2/10。

2. 美國帶動，歐洲各國 10 年公債殖利率全面升高

聯準會率先發出升息與縮減資產負債表的訊息後，歐洲央行也被迫調整今年不會升息的措辭，歐洲各國 10 年公債殖利率快速升高並追上美國 10 年公債殖利率變化幅度，但從歐洲目前信貸脈衝與經濟數據來看，歐洲央行不太可能放任長期公債殖利率失序上升。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/2/11。

3. 美國通膨創 40 年新高，預期頂部出現

一月份的消費者物價年增率創新高，其中汽車相關與休閒娛樂服務物價上漲的主要推動力，然而供應鏈逐步改善加上去年基期效應，通膨有望在上半年觸頂回落。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/02/14。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/2/10。

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