俄烏、升息風險擾動台股 投信點名看好四大產業

俄烏風險升溫，台股今 (14) 日重挫逾 300 點，失守 18000 點，但投信認為，今年股市仍有經濟基本面支撐，在全球經濟環境高度不確性前提下，可鎖定晶圓代工龍頭、資料中心硬體設備、電動車、AI 等趨勢產業，可望成為金虎年的投資新重點。

本土疫情升溫、俄烏緊張情勢、全球 Omicron 疫情延燒、全球通膨走勢及美國聯準會升息態度更趨積極等利空因素，恐衝擊台股走勢，富達台灣成長基金經理人白芳苹分析，2022 年大盤在台灣總體經濟與需求仍強勁的帶動下，景氣行情仍可支撐股價指數的表現，而在全球經濟環境高度不確定性的前提下，專注於晶圓代工龍頭、資料中心硬體設備、電動車、AI 等趨勢產業，將是投資人在金虎年的關鍵策略。

根據證交易所統計，集中市場股價指數去年突破 18000 點，連續 3 年漲幅超過 2 成，累積漲幅 87.3%，於全球主要市場名列前茅。

白芳苹表示，台股企業獲利自去年第四季起開始上修，反映疫情加速企業與家戶數位化趨勢，帶動筆電、伺服器等終端需求；其次則是汽車產業尤以電動車的強勁需求也帶動台股整體表現。

白芳苹指出，2021 年台股獲利成長率年增率從 50% 上修至 60%，呈現百花齊放的架構，隨著歐美全面解封再加上供應鏈瓶頸持續，讓傳產股在原物料及航運類股的領漲下，獲利年增率成長超越 150%。

展望未來，惟因今年獲利高基期、供應鏈瓶頸及通膨走勢、升息、縮表、疫情等因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，中研院預估 ²2022 年實質經濟成長率為 3.85%，相較於 2021 年的 6%，獲利轉趨平緩。

白芳苹表示，虎年的操作策略就是充分掌握亮點產業，尤以受惠於數位轉型 (digital transformation) 風潮與高速運算的晶圓代工龍頭企業、資料中心升級與建置帶來伺服器硬體設備需求、AI 結合高速運算、電動車取代燃油車、歐美陸續解封帶動消費與休閒等次族群等焦點熱潮為觀察重點。