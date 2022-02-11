物價飆漲 1月CPI連6個月衝破通膨警戒線 核心CPI寫13年新高

主計總處今 (11) 日公布 1 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率達 2.84%，連續 6 個月超過 2% 通膨警戒線，主要是因油料費上漲逾 16%、水果大漲超過 20%、蛋價漲幅也達 15% 等；而核心 CPI 也衝破 2% 達 2.42%，創 13 年來新高。

主計總處說明，若扣除春節因素，CPI 和核心 CPI 分別漲 2.5%、2%，由於已觸及 2% 警戒線，的確物價上漲壓力還是比較大。

1 月有多項物價上漲，油料費隨國際油價走高，部分服務費 (保母費、旅遊團費、旅館住宿費、計程車資等) 循例於春節前加價，再加上水產品和肉類等應節商品價格相對去年偏高，且蛋類、水果、外食費、機票、 房租和家庭用品價格均有上漲情形，惟蔬菜及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

主計總處指出，若扣除蔬菜水果，1 月 CPI 漲 2.76%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI)，漲 2.42%。

圖表：主計總處提供。

就各類別來看，交通及通訊類漲 5.19% 最多，主要因國際油價走高，油料費上漲 16.77%，機票、交通工具零件和維修費分別漲 13.38%、4.01%，惟通訊設備價格 下跌 5.20%，抵銷部分漲幅。

其次為食物類漲 3.75%，主因水果受去年豪雨遞延影響，價格飆漲 21.41%，加上蛋類、水產品、肉類和外食費各漲 15.62%、5.28%、 4.76% 和 3.87%，惟蔬菜產量增加，價格下跌 15.98%，抵銷部分漲幅。

主計總處說明，外食費增幅 3.87% 創 84 個月來新高，蛋價漲幅也創 34 個月新高，整體來看，行政院穩定物價小組關注的 17 項民生物價，1 月平均年增達 2.93%。

而雜項類漲 2.76% 則是反映春節時點不同，個人服務費用因節前饋贈保母禮金而上漲 28.21%。

教養娛樂類漲 2.06%，主因春節假期國內旅遊團費及旅館住宿費等費用提高，惟本土疫情再次升溫抑制部分服務需求。

居住類漲 1.73%，反映住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 6.29%、2.50%、0.97% 所致。

觀察主要國家公布的最新 CPI，1 月美國 CPI 漲 7.5%，南韓漲 3.6%。