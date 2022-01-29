年終奬金放大術 鉅亨買基金：建議全球股票、美股或平衡型基金

相信不少人在年節前已收到年終奬金，除了用來犒賞自己或包紅包之外，如何善用，才能讓年終奬金效用最大化？「鉅亨買基金」建議，可將年終奬金至少三分之一、甚至一半的比例進行投資理財，而選擇基金投資比持有單一股票更能分散風險。儘管 2022 年開年股市波動，但全球景氣狀況依舊相當強勁，投資人可依據自己的風險承受度高低，選擇全球股票、美國股票或平衡型基金進行投資。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，在通膨時代下，若能將年終獎金運用得當，投入適當的投資標的，會比資金閒置更能抵抗荷包縮水。對於穩健型投資人來說，投資全球股票基金是較適合的選擇，而有更多閒置資金的人可以分批買進美國股票基金。積極型投資人則可以選擇成長股為主要持股，將能源、天然資源或中國股票相關基金當作攻擊部位，分批慢慢佈局。保守型投資人，則建議選擇平衡型基金，搭配高息的全球高收益債券基金。

張榮仁指出，時近農曆春節，大家忙著張羅年節用品之際，對近期物價上漲肯定相當有感。根據 12 月份台灣物價的分項年增率來看，與民生緊密相關的水果、油、雞蛋等商品都是雙位數的成長，但民眾的一般性所得僅成長了 2.3%。面對通膨居高不下，更應該規劃投資理財，若手邊有筆閒錢，應思考如何將資金效用最大化，除了可應對通膨，還可讓資產增長加速。

此外，由於春節期間不能交易，為了避開假期可能發生的波動，有投資人在年節前即將手上的投資部位出清。張榮仁表示，根據過往歷史經驗，不論全球股市或是台股在春節期間平均都擁有正報酬，而且上漲機率大幅超越 50%。根據過去 45 年的資料，春節期間全球股市、美股和台股平均有 0.7%、0.7% 和 1.2% 的報酬率，正報酬的機率為 62% 到 64%。所以，選擇繼續抱基金過年，勝率相對較高。

面對全球股市持續波動，張榮仁建議，在全球景氣仍舊強勁下，投資人更要好好善用年終奬金，依據自己的風險承受度不同，選擇全球股票、美國股票或平衡型基金投資，並且把投資時間拉長、不輕易離開市場，複利效果不僅可以減少賠錢的機會，還可以提高年終放大的倍數。