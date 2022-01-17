〈鉅亨基金開箱文〉富坦科技 為何成科技基金紅牌？

儘管升息議題持續壓抑著科技類股的表現，但下半年科技股急起直追，全年表現還是勝過了美股大盤。全球科技股基金裡，富蘭克林坦伯頓科技基金（下文簡稱富坦科技基金）總是會被熱議，究竟這檔基金有什麼特色？過去表現如何？未來還值得繼續投資嗎？

1. 基金佈局：著重美國，以軟體為核心

基金大約有 9 成配置在美國科技公司，且以軟體服務類股為主要核心。選股以知名、具有領先地位，或者有專利技術和競爭優勢的科技股為主。以主題方面來看，基金鎖定六大主題：雲端、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、AI 和 5G，全都是近幾年高速成長的領域。

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/11/30。

2. 基金哪裡不一樣？看好應用軟體、挑選高品質科技股

相較於其他的科技基金而言，富坦科技基金投資較多應用軟體、互聯網服務和基礎設施，投資較少互動媒體、家庭娛樂等次產業。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

除此之外，基金在選股時也會將公司基本面納入考慮，以銷售來看，基金持股過去三年銷售成長率為 25.7%，高於同類平均的 20.5%；基金的每股盈利成長 25.9%，也高於 22.6%。顯示基金不僅會挑成長願景好的公司，還會兼顧公司是否有扎實的成長基礎，這樣的選股方式，可以降低升息帶來的衝擊。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 績效比一比：各天期表現優異

由於許多台灣高科技股基金被分類在理柏資訊科技股票類別，為了避免拿台股比全球科技股的怪異情形，下表績效僅列出境外發行的全球科技基金，來達成比較真正的全球科技股基金的目標。從下面績效比較圖可以發現，這檔基金在同類基金中表現相當突出，五年期累積績效甚至超過同類平均 50 個百分點以上。而且在各個天期都打敗同類平均，擁有相對優異的選股技巧。

除了單看報酬率之外，加計基金波動度同時考量的夏普值（衡量基金每單位標準差創造的超額報酬），可以用作衡量基金報酬風險 CP 值。這檔基金不論是在 3 年、5 年表現都比同類平均強，代表基金績效優異，但波動度並不比同類平均來得大。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

升息環境投科技股，有基本面很重要

2022 年面臨許多市場不確定性，其中也包含了未知的升息時程與速度。而想要持續抱穩長期具成長性的科技類股，必須要兼顧成長願景和公司能不能賺錢的基本面，選擇兩者兼顧的高品質科技股是比較推薦的作法，而富蘭克林坦伯頓科技基金就是符合這樣選股策略的選擇。

鉅亨精選基金

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 A(acc) 股

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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