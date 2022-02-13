通膨壓力未解 逾半數專業投資人憂心病毒加速市場波動

全球通膨持續升溫，根據法盛針對專業基金買家進行調查發現，超過半數的亞洲專業基金買家憂心變種病毒帶來的干擾，47% 最擔心企業獲利增長，31.6% 認為美中關係和央行政策支持力道減弱，是今年最主要的經濟隱憂。

調查指出，亞洲有 8 成的專業基金買家認為，利率是 2022 年主要的投資組合風險，5 成則是將通貨膨脹列為首要風險，而估值和波動性也被認為是投資組合的首要風險因素，81.6% 認為低利率扭曲了估值，68.4% 認為大量資金進出被動型基金加劇了市場波動。

儘管前景充滿挑戰，但亞洲對長期投資回報的假設值卻在上升，從 2021 年的 9.1% 攀升到 2022 年的 9.4%，但即使如此基金選擇者仍可能面臨客戶期望過高。

法盛投資經理公司亞太區主管 Fabrice Chemouny 認為，Omicron 變種病毒的干擾尚未消除，再加上高通膨和不斷變化的地緣政治，亞洲的專業基金買家預計 2022 年將面臨更多挑戰。

由於利率接近歷史低點，因此亞洲的專業基金買家正在私募市場尋求債券低殖利率的替代品，調查結果發現，專業基金買家增加對於私募市場中收益資產的配置，例如基礎設施 (42.9%)、私人債務 (24%) 以及房地產 (17.8%)。

另外，固定收益策略將受到更嚴格的審視，約 33% 的基金買家預計減少對利率敏感的公債及政府債券的配置；另有 7 成的綠色債券投資者表示，計畫在 2022 年增加對綠色債券的配置。

在行業類別方面，超過一半的亞洲基金買家 (55.3%) 認為能源類股今年的表現將優於資訊科技 (50%) 和原物料 (50%)；另有部分投資人憂心科技巨頭可能面臨分拆，58% 的受訪者仍認為該行業在 2022 年將持續成長，對於金融業也持整體樂觀的看法，45% 的受訪者預期該行業能跑贏大盤。