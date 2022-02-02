中國將成立晶片研發、製造平台 傳找來英特爾、超微等大廠

據日經周二 (1 日) 報導，中國計劃成立跨境半導體工作委員會 (Cross-Border Semiconductor Work Committee)，目標促進該國企業與英特爾等國際半導體巨頭們的合作，加速實現晶片自給自足的目標。

跨境半導體工作委員會預計將於今年上半年啟動，該組織將由中國商務部與工信部合作監督，清華大學的實驗室也將配合該計畫，共同成立軟體、材料和製造設備的研發中心。

消息人士透露，該委員會的作用是加強中外半導體業的合作，中國目標建立獨立晶片供應鏈，計劃自美國、日本和歐洲引進先進半導體技術，以利該國實現自給自足的目標。

該委員會將鼓勵中外公司和研究機構的合作，還將邀請國際企業透過與當地政府合作、提供資金來建立研發或製造基地，並可能會為計劃收購國際半導體公司的中企提供金援。

日經獲悉，潛在合作國際企業將包含英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US)、德商英飛淩，還包括荷蘭一些產業合作夥伴，其中還包含先進製程設備龍頭的艾斯摩爾 (ASML-US)。

消息人士表示，目前其中一些公司已經表示有意參加該計畫。一家國際企業中國業務高層表示，對於許多半導體公司而言，中國是最大的市場之一，因此不能忽視中國政府的計畫。

中國半導體需求目前佔全球近 25%。據報導，2020 年中國占英特爾總銷售額的 26%，而超微在中國也擁有許多客戶。

除了招攬國際半導體業外，中芯國際 (SMIC) 等中國半導體巨頭們也將參與，還包含其他晶片相關投資基金、北京大學、中國科學院、政府研究機構，以及工信部的研究機構。

北京當局 2015 年宣佈的「中國製造 2025」，將半導體列為優先事項，透過政府支持，中國有超過 200 億美元的戰略資金挹注晶片產業，期間培育 NAND 大廠長江儲存等公司。然而，據 IC Insights 調查，2020 年中國半導體的自給率僅 16%，中國自家統計也只有 30%。

中國政府正積極建立一個不受美國牽制的半導體國內供應鏈，然而，其他國家可能會對此舉措持警戒態度，因為他們擔心一些敏感技術可能會被移轉至中國，並涉及國家安全。全球目前正透過提供大量補貼等措施，以吸引工廠和研發中心進駐。