SpaceX衛星布局困難重重 NASA憂星鏈計畫影響航太安全

特斯拉旗下 SpaceX 上周傳出衛星發射遭遇太陽磁暴衝擊損失慘重，據路透周三 (9 日) 報導，美國國家太空總署 (NASA) 對於星鏈 (Starlink) 計畫規模表達擔憂，意味著 SpaceX 低軌衛星布局恐面臨重重困難。

SpaceX 目前授權可部署 1.2 萬顆低軌道衛星，以建置衛星網路，先前再向 NASA 申請 3 萬顆第二代衛星部署計畫。然而，NASA 致信美國通訊委員會 (FCC) 表示，當局擔心大規模部署低軌衛星恐提高碰撞事件頻率，可能會影響 NASA 的太空任務。

NASA 表示，目前總計有 2.5 萬顆衛星環繞於地球軌道，其中有 6100 顆距離地面僅不到 600 公里，若 SpaceX 第二代低軌衛星計畫核准，總衛星數量將增逾一倍，600 公里以下衛星數量將是原先的五倍多。

哈佛大學史密森天體物理學中心專家 Jonathan McDowell 表示，過多的衛星也將干擾天文觀測，衛星數量的增加應循序訊漸進。

NASA 釋出的隱憂正為 SpaceX 星鏈計畫的擴展蒙上陰霾，除此之外，SpaceX 近日還出現衛星發射失敗的事件。該公司表示，公司上周發射的 49 顆衛星中，有 40 顆受到太陽磁暴衝擊，導致衛星脫離軌道並燒毀。

亞馬遜也對 SpaceX 大規模低軌衛星計畫感到擔憂，未來 SpaceX 將有上百、上萬顆衛星與亞馬遜的衛星並行，這將增加碰撞風險，FCC 應為軌道衛星數量設立條件。

亞馬遜已經斥資 100 億美元建立 Kuiper 計畫，目標發射 3236 顆低軌道衛星。馬斯克今年 1 月表示，SpaceX 目前已布局 1469 顆衛星，近期將會再把 272 顆衛星送上地球軌道。