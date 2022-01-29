俄亥俄州端出牛肉 向英特爾祭21億美元獎勵措施

英特爾上周宣布將斥資 200 億美元在俄亥俄州蓋新廠後，當地政府表示將提供 21 億美元的獎勵協助英特爾發展，盼藉此擺脫「鐵鏽帶」的刻板形象。

俄州官員表示，提供給英特爾的 21 億美元獎勵措施，是近年該州提供給知名公司最大手筆投資。

這筆獎勵包括直接撥款 12 億美元現金獎勵 (其中 6 億美元是作為工程款項的直接贈款)、6.91 億美元基礎建設支出。英特爾若履行增加當地就業機會的承諾，還能領到為期 30 年 6.5 億美元的稅收抵扣。

此外，俄州民間發展機構 JobsOhio 承諾額外提供多達 1.5 億美元的經濟發展與勞動力補貼，使總金額達到 21 億美元。

在當地製造業失去 30% 製造業就業機會的狀況下，俄州以豐厚的獎勵打敗其他州吸引英特爾進駐，這筆投資案也創私人企業在俄州史上最大規模的投資。

Intel 執行長季辛格上周宣布將在俄亥俄建新廠。（圖片：AFP）

德州大學奧斯汀分校經濟學專家 Nathan Jensen 在一封電子郵件寫道，這是一個規模龐大的獎勵措施，大於其他州對企業的獎勵計畫，而且是俄亥俄州的「行銷策略」，勝過其他州所謂的「境內轉包」生產（onshoring production）。

英特爾設廠獲得的補助方案，優於亞馬遜 (AMZN-US) 和三星電子。亞馬遜先前在俄州興建第二個總部，獲得 7.75 億美元的補貼，此外，三星在德州 170 億美元設廠計畫從州市政府獲得的獎勵，則包括在 25 年內免除幾乎全部財產稅、減免 3.14 億美元的學區稅，以及 2,700 萬美元的政府現金撥款。

目前尚不清楚英特爾在俄州減免財產稅的總金額，因為涵蓋未興建的建築。當地發展主管 Lydia Mihalik 周五（28 日）表示，目前也不確定是否會透過發行市政債券來協助支付該筆獎勵，但這些獎勵措施是將該公司吸引到當地發展的原因之一。

英特爾先前表示，在俄州的蓋廠計畫將能替當地創造 2 萬多個工作機會，包括 3,000 個工作職位，平均年薪為 13.5 萬美元，外加福利。地方官員表示，此舉將替州內生產總值（GSP）增加 28 億美元，並帶來支持晶片工廠的新業務。

盼國會通過晶片法案

另一方面，英特爾也期盼能獲得美國提供的額外獎勵措施，以支持其在國內的擴張活動，美國國考慮為扶植半導體產業的晶片法案 (CHIPS Act) 撥款，該法案已在參議院過關，若眾議院也通過，將替願意在美國發展半導體產業的公司創造 500 億美元的資金。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，雖然公司目前正在俄亥俄州進行兩家工廠的初步投資，但如果晶片法案不通過，之後的擴張計畫可能放緩，規模不會這麼大。

英特爾製造、供應鏈和營運資深副總裁 Keyvan Esfarjani 表示，俄亥俄州提供有利的監管環境、人才儲備與基礎設施的最佳組合。該公司承諾提供 1 億美元，與州教育機構合作培育員工，並支持該地區的研究計畫。

英特爾 (INTC-US) 周五股價略跌 0.67%，每股報 47.73 美元。