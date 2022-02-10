〈財報〉Uber Q4營收勝預期 外送業務首度轉虧為盈 盤後跳漲逾5%

Uber 周三 (9 日) 盤後公布第 4 季營收較去年同期飆升 83%，優於華爾街預期，財報顯示上季活躍用戶刷新歷史紀錄，而且外送業務史上首度轉虧為盈，執行長表示，叫車業務雖然受到 Omicron 打擊，但 2 月已經開始回溫，激勵盤後應聲勁揚逾 5%。

2022 會計年度第 1 季財測關鍵數據

調整後 EBITDA：介於 1 億至 1.3 億美元 vs. 接近 1.5 億美元 (分析師預期)

總預訂量：250 億至 260 億美元 vs. 270 億美元 (分析師預期)

Uber 對第 1 季財測遜於市場預期，主要反映 1 月旅遊需求受到 Omicron 變種病毒打擊，叫車同業 Lyft(LYFT-US) 周二也發布類似預警。調整後調整後稅息折舊及攤銷前利潤 ( EBITDA) 不計一次項費用，主要是股票報酬。

不過執行長 Dara Khosrowshahi 表示，2 月業績已經開始回溫，「雖然 Omicron 變種病毒從去年 12 月底開始影響我們的業務，但 (包含叫車的) 行動部門已經開始回升，最近幾個月的總預訂量比一個月前增加 25%。」

Uber 執行長表示，2 月叫車業績回溫 (圖: AFP)

Uber 盤後一度大漲 9.5%，截稿前仍勁揚 5.2%。該股稍早收盤漲 4.83% 至每股 40.19 美元。

Uber 預定周四在紐約舉辦「投資人日」，高層周三表示，當天將揭露長期策略的細節，並說明如何擴展業務。

2021 年度第 4 季財報 (12/31 止) 關鍵數據

營收：57.8 億美元 (年增 83%) vs. 53.4 億美元 (Refinitiv 調查)

EPS： 44 美分

淨利：8.92 億美元

調整後 EBITDA：8600 萬美元 vs. 6200 萬美元 (Refinitiv 調查)

總預訂量：259 億美元 (年增 51%)

平台上活躍用戶數：1.18 億，創歷史新高

Uber 第 4 季淨利 8.92 億美元，主要來自對東南亞叫車巨擘 Grab(GRAB-US) 和自駕技術商 Aurora Innovation(AUR-US) 的持股，有 14 億美元的未實現收益。此外，調整後 EBITDA 較去年同期猛增 5.4 億美元。

主要部門第 4 季表現

行動部門

總預訂量：113 億美元 (年增 67%)

營收：22.8 億美元

外送部門

總預訂量：134 億美元 (年增 34%)

營收：24.2 億美元

調整後 EBITDA：2500 萬美元，史上首度獲利

貨運部門

營收：10.8 億美元 (年增 245%)

Uber 外送部門主要由 Uber Eats 業務組成，該部門營收上季交出史上首度獲利的佳績、終結連續虧損紀錄，凸顯 Uber 在送餐這個激烈競爭領域的成績，目前外送部門的營收已經超越核心的叫車部門。

Uber 外送部門第 4 季營收已超過叫車部門 (圖: Uber Eats 提供)

高層表示，未來將增加美國郊區的合作餐廳名單，以與規模更大的 DoorDash(DASH-US) 競爭。

叫車業務的總預訂量 113 億美元，符合分析師預期但仍比疫情前水準低了 16%。

執行長 Khosrowshahi 表示，Uber 在疫情升溫期間的駕駛供應人數仍強大，使顧客等待時間和費用暴增的情況減少。

財報顯示，第 4 季每月活躍消費者人數達到 1.18 億，季增 8%。在平台上的旅程數為 17.7 億趟，季增 8%、年增 23%，主要受益於往返機場的乘車需求，這一向是 Uber 最賺錢的叫車業務。