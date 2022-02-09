車荒促使經銷商加價賣車 福特、通用警告將採反制措施

隨著晶片荒持續延燒，車用晶片供應短缺，許多車廠被迫減產，美國因此出現新車售價高於定價的情況。對此，美國汽車大廠福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 表示將採取措施，以遏止汽車經銷商加價賣車的情況

福特執行長 Jim Farley 表示，將會在近日採取反制措施，像是降低新車的配貨量等。汽車製造商在向經銷商運送汽車時，通常會提供經銷商建議售價 (MSRP) 以維持價格標準，並不是強制性的，但是汽車業普遍的行規。

福特指出，據調查，該公司全美國大約 3,000 家經銷商中，約有 10% 的汽車售價高於建議售價。

通用汽車也在上個月致其經銷商的一封信中表示，有「少部分不良的經銷商」以遠超過公司建議售價的價格出售或租賃汽車，可能會採取應對措施，暫緩向這些經銷商發貨。

在過去的一年裡，由於晶片持續短缺，新車的供應不足，從而形成了賣方市場，有經銷商因此趁機漲價，使得許多汽車的成交價甚至大幅高於建議售價。

消費者購物網站 Edmunds.com 的數據顯示，今年 1 月份，有 82% 的新車成交價格超過了建議售價，買家平均多支付 728 美元。相較之下，在 2021 年 1 月，新車庫存並未吃緊前，僅有 2.8% 的汽車成交價高於建議售價。

由於受到晶片荒造成的供應鏈中斷影響，福特 2021 年汽車銷量較前年下降 6.8%，但第四季銷售表現強勁，較第三季成長 26.8%，意味著公司已在困境中取得進展。

福特去年一共銷售 190.5 萬輛車，較前年 204.4 萬輛下降 6.8%，去年第四季銷售季增 26.8% 至 50.8 萬輛車，脫離第三季銷售下跌 3% 的窘境。