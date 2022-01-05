晶片荒揮之不去 福特去年汽車銷量下滑近7%但Q4好轉

福特汽車周三（5 日）表示，由於去年受到晶片荒造成的供應鏈中斷影響，汽車銷量較前年下降 6.8%，但第四季銷售表現強勁，較第三季成長 26.8%，意味著公司已在困境中取得進展。

福特去年一共銷售 190.5 萬輛車，較前年 204.4 萬輛下降 6.8%，去年第四季銷售季增 26.8% 至 50.8 萬輛車，脫離第三季銷售下跌 3% 的窘境。

庫存方面，福特去年 12 月庫存為 24.7 萬輛車，較 11 月增加 2.2 萬輛，先前受到晶片荒影響，庫存水位一度掉到歷史新低。

根據市場調研公司 Autodata 數據，儘管汽車製造業受到重大供應鏈中斷與新冠疫情影響揮之不去，但整體而言，美國汽車行業在 2021 年一共銷售 1,510 萬輛汽車，成為自 2012 年以來銷售最緩慢的一年。

根據 Wards Intelligence 數據，去年美國汽車銷售低於 2015 年至 2019 年平均銷量 1,730 萬輛水準。

福特汽車去年銷售成績在美國汽車銷售排名第三，落後通用汽車 (GM-US) 與豐田汽車(TM-US)，其中豐田汽車去年銷量超越通用，奪下全年汽車銷售冠軍，打斷通用蟬聯 90 年在美銷售第一的紀錄。

豐田去年在美銷售年增 10% 至 233.2 萬輛車，通用同期銷量則年減 13% 至 221.8 萬輛，後者第四季銷量更是大減 43%。

截稿前，福特 (F-US) 股價開盤受銷售消息影響下跌 1.54%，每股暫報 23.94 美元，市值為 956.50 億美元。