通用斥資70億美元投資電動車廠 力拚特斯拉、福特

通用汽車周二（25 日）表示，將在密西根州投資 70 億美元提高全尺寸電動皮卡產量，並建立一座新的電動車電池工廠，力拚在 2025 年電動車銷量超越特斯拉、福特。

通用表示，公司計劃在 2025 年將北美地區電動車產能提高到 100 萬輛，並預計在未來的 5 年內將取代特斯拉 (TSLA-US) 成為美國做大的電動車銷售商。該筆支出是通用承諾在 2025 年前向電動車領域投資 350 億美元計畫的一部份。

通用執行長巴拉 (Mary Barra) 說，到 2025 年公司產品、電池容量與車輛裝配能力將成為電動車領域的領導者。

不過，在 2025 年前通用可能還有很多工作要做，特斯拉並未公布在美具體銷量，其去年全球交付 93.6 萬輛電動車，然而通用去年電動車銷量低於 2.5 萬輛，在美國電動車銷量中排名第三，名列特斯拉與福特 (F-US) 之後，福特去年電動車銷量為 2.7 萬輛。

汽車觀察與預測公司 LMC Automotive 預估，今年晚些時候，特斯拉在美國的產能將從約 58 萬輛增加到約 100 萬輛，屆時特斯拉在德州第二家工廠將全面投產。

通用總裁 Mark Reuss 表示，將斥資 40 億美元對 Orion Township 工廠進行檢修與擴建，在未來生產新款電動車 Silverado 和電動皮卡 GMC Sierra，但 Reuss 拒絕透密西根州為獲得通用投資而提供的獎勵措施細節，也拒絕回應該廠何時生產 Bolt EV 與 Bolt EUV。

通用汽車目前與南韓合作夥伴 LG Energy Solution 在美國密西根州蘭辛（Lansing）附近建造一座價值 26 億美元的電池廠，該工廠將在 2024 年底開業，並為 Orion Township 與其他通用汽車裝配廠提供電動車電池，該廠為通用在美國的第三座電動車電池工廠。

此外，通用也表示將與 LG Energy Solution 再斥資 21 億美元，於北美興建第四座電動車電池工廠，但選址與細節尚未公布。

通用 (GM-US) 股價收低 1.41%，每股報 51.90 美元。