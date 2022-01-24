福特發表Bronco性能款SUV 代號Raptor

福特汽車 (F-US) 不斷擴大其 Bronco SUV 陣容，24 日推出一款全新的 Raptor 車型，將於今年稍晚時上市，起價約為 70000 美元。

2022 年份福特 Bronco Raptor 是其熱銷 SUV 系列的最新車款，因為福特一直努力滿足數萬名預購車主的訂單。福特表示，首批全新 Raptor 車型大部分新車將提供給現有的預訂車主，隨後將在 3 月開放預訂，並在夏季開始交車。

福特 CEO Jim Farley 在新聞稿中表示：「我們傾注所有熱情以及在 Bronco 和 Raptor 上所有專業知識，打造了這款完美的沙漠賽車野獸。」

汽車製造商越來越喜歡在車款系列中導入性能款，以提高獲利率並引發討論。最近，通用汽車 (GM-US) 上周發表了一款全新的高性能凱迪拉克 Escalade 車型。

福特使用 Raptor 名稱來凸顯其在北美熱賣的 F-150 皮卡以及在全球市場銷售的 Ranger 中型皮卡的性能、高速越野性能。這個名字很受車主喜愛，因此福特嘗試導入 Bronco 車系。

福特性能車工程經理 Derek Bier 曾在一次媒體活動中表示：「它的確不只是一款 Bronco，而且還贏得 Raptor 的稱號。」

Bronco Raptor 看起來與現有車型相似，但具有許多新的性能和越野套件，專為沙漠賽車和極限攀岩而設計。它也比當前型號寬了近 10 英寸，這是 F-150 Raptors 共有的特點。

福特表示，Bronco Raptor 將搭載 3.0 升雙渦輪增壓引擎，預計可產生超過 400 匹馬力。相比之下，Bronco 目前的頂級款引擎是 2.7 升雙渦輪增壓引擎，功率為 330 匹馬力。

福特表示，Bronco Raptor 起價為 69995 美元。現有 Broncos 的起價從 30000 美元到 50000 美元不等。