〈美股盤後〉歐洲晶片法案出爐 派樂騰暴漲逾25% 道瓊收紅逾370點

華爾街週二 (8 日) 持續關注財報季，美國與伊朗可能就核協議談判達成共識，國際油價下滑，能源股跑輸大盤，美債殖利率走揚之下，金融股隨之走高，材料、非必需消費品領軍攻高，道瓊收紅 371.65 點，那指漲逾 1%，派樂騰暴漲逾 25%，台股 ADR 集體收紅。

政經消息，美國總統拜登週二在白宮就本土汽車製造發表演說，他宣布澳洲電動汽車充電站製造商 Tritium DCFC 在美國田納西州建廠的計劃，吹捧「美國製造業捲土重來」，還強調參與電動汽車製造的美企貢獻，包括特斯拉。

歐盟週二公布 430 億歐元 (480 億美元)「歐洲晶片法案」 (European Chips Act)， 鼓勵半導體業者在歐盟設晶圓廠，確保歐洲半導體供應自主化，預計在 2030 年歐洲晶片全球市占率倍增，歐盟還公開表示台灣在全球半導體製造領域地位非常重要。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.99 億例，死亡數突破 575 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 102 億劑疫苗。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 371.65 點，或 1.06%，收 35,462.78 點。

那斯達克指數上漲 178.79 點，或 1.28%，收 14,194.46 點。

標普 500 指數上漲 37.67 點，或 0.84%，收 4,521.54 點。

費城半導體指數上漲 82.79 點，或 2.40%，收 3,535.13 點。

標普 11 大板塊僅能源、房地產和通訊服務等 3 大板塊收黑，材料、非必需消費品和金融領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.85%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 2.10%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.20%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.20%。

道瓊成分股多收紅。安進 (AMGN-US) 大漲 7.82%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.26%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.01%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.97%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.52%。

費半成分股齊揚。Marvell Technology (MRVL-US) 大漲 6.89%；安森美 (ON-US) 大漲 5.96%；AMD (AMD-US) 上漲 3.69%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.31%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.54%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.92%；美光 (MU-US) 上漲 4.02%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.14%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.54%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 3.09%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.37%。

企業新聞

歐洲晶片法出爐後，歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 指出，台積電在全球半導體製造領域地位非常重要，歐洲市場也對台積電開放。台積電 ADR 上漲 1.14% 至每股 123.71 美元，換算價 688.69 元，折溢價率達 9.66%。

NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.54% 至每股 251.08 美元。NVIDIA 和軟銀週二正式宣布，他們已同意終止 ARM 股份交易協議，主因是「巨大的監管挑戰」，後續軟銀將開始為 ARM 上市做準備。

輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 下跌 2.93% 至每股 51.70 美元。該更斯盤前公布去年第四季財報喜憂參半，營收、獲利均較去年同期翻倍，但營收不如市場預期，全年新冠疫苗和藥物銷售展望不佳且財測遜色。

輝瑞 (Pfizer) 全年新冠疫苗和藥物銷售展望不佳 (圖片：AFP)

Meta (FB-US) 下跌 2.10% 至每股 220.18 美元，市值跌破 6000 億美元。Meta 歐洲公共政策副總裁 Markus Reinisch 澄清，該公司沒有計劃從歐洲撤出 Facebook 和 Instagram 等社群平台服務，希望歐洲用戶基本權利得到保護，將持續與歐盟監管部門對話。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.85% 至每股 174.83 美元。蘋果週二推出「點擊支付」 (Tap to pay) 新功能，未來 iPhone 將化身為行動刷卡機，授權商家只需相關的 App 及 iPhone 的 NFC 功能就可無接觸式收款。由於蘋果這項新功能威脅支付服務提供商 Square 業務，Square (SQ-US) 收黑 0.32%。

美國健身器材公司 Peloton (PTON-US) 再度飆漲 25.28% 至每股 37.27 美元。由於需求放緩，Peloton 為節省支出將裁掉 20% 員工，並撤換執行長 John Foley，曾任 Spotify 和 Netflix 財務長的 Barry McCarthy 出任執行長兼總裁。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.27% 每股 171.51 美元。《紐約時報》報導，嬌生去年底悄悄暫停荷蘭萊頓的工廠生產新冠疫苗的工作，轉向生產針對其他病毒的實驗性疫苗，這一中斷可能會使該疫苗供應減少數億劑，該公司目前向貧窮國家交付疫苗進度已遠遠落後。

經濟數據

美國去年 12 月貿易逆差報 807 億美元，預期 830 億美元，前值 793 億美元。

華爾街分析

華爾街正靜待週四美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 出爐，市場預計這些數據將顯示美國通膨居高不下，可能會為金融市場帶來更多波動性。不過，高盛分析師表示，在財報普遍強勁的情況下，升息也可能支撐銀行股和價值股等一些類股。

AXA investment Managers 投資長 Chris Iggo 認為，市場將在某個時候適應貨幣政策緊縮制度，未來幾個月的企業增長和盈利預測修正將是關鍵。

花旗全球財富北美投資長 Kristen Bitter 指出，投資者正在評估聯準會政策可能產生的更廣泛影響，特別是在信貸市場，因為他們關注哪些因素會更廣泛地影響市場。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)