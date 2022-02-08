傳蘋果收購人工智慧音樂新創公司AI Music

傳蘋果收購人工智慧音樂新創公司AI Music(圖片：AFP)
傳蘋果收購人工智慧音樂新創公司AI Music(圖片：AFP)

據報導，有知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 在近期完成了對新創公司 AI Music 的收購，該公司可以通過人工智慧 (AI) 來製作客製化的音樂，相關技術有望被用於蘋果的音樂服務當中。

AI Music 最初於 2016 年在倫敦成立，收購前該公司員工人數約有 20 多名。AI Music 所開發的技術可以通過免版稅音樂和人工智慧來創作出訂製的配樂，旨在創造以用戶互動為基礎的動態音軌，例如，電動遊戲中的歌曲可以根據心情而變化，或者健身期間的音樂可以根據用戶運動強度來調整。

AI Music 表示，該公司的目標是讓消費者能夠選擇他們自己想要的音樂，根據需求來編輯或是創建適合的動態解決方案。這家新創公司先前也曾與廣告公司合作，根據不同觀眾播放不同的音樂，製作出更具吸引力的廣告。

蘋果對此並未發表評論。雖然最新收購的新創公司規模相對較小，但該筆交易是蘋果過去一年為數不多的收購交易之一。據報導，蘋果前一起的收購也是一家音樂新創公司 Primephonic，主要提供古典音樂串流媒體服務。這些技術有望在今年成為蘋果旗下音樂串流服務平台 Apple Music 相關的應用。

Apple Music 是僅次於 Spotify 為全球第二大串流媒體音樂服務商，根據蘋果公布數據顯示 Apple Music 付費訂閱戶數超過 6000 萬人。

根據去年 10 月公布的一份文件顯示，蘋果在 2021 年的收購支出大幅放緩，僅投入了 3300 萬美元用於收購交易付款，低於 2020 年的 15 億美元和 2019 年的 6.24 億美元

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